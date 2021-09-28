Более 90 км тепловых сетей заменили в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 95 км тепловых сетей заменили в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом рассказал заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Сергей Самсонов в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 20 октября.

По его словам, план по замене теплоснабжающими организациями тепловых сетей с учетом капитального и текущего ремонта на этот год составляет 133 км. Таким образом, сейчас выполнено 70% плана.

Сергей Самсонов отметил, что работы проводятся круглогодично без ограничения подачи тепла потребителям.

Объем финансирования работ за счет всех источников составил 1,2 млрд рублей.

Как рассказал представитель АО "Теплоэнерго" Игорь Купцов, предприятие планирует в этом году ремонт 100 км тепловых сетей. Это более 5% от общей протяженности. На сегодняшний день уже выполнено 80% работ.

Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация" Андрей Орлихин сообщил о намерении до конца года заменить 21 км изношенных сетей, что составляет 6% от подземной прокладки обслуживаемых трубопроводов. Он отметил, что в ходе подготовки к отопительному сезону предприятием были проведены испытания трех магистральных теплотрасс и гидравлические испытания, что позволило снизить аварийность при пуске на 30% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, заместитель главы департамента сообщил о результатах работы по замене трубопроводов, эксплуатируемых АО "Нижегородский водоканал". Так, на сегодняшний день заменено 16,5 км водопроводной сети - 96% от плана (17,1 км); 1,4 км канализационных сетей - 16% (8,8 км).

Ранее сообщалось, что АО "Теплоэнерго" заменило более 75 км сетей в рамках ремонтной программы 2021 года.