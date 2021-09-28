Вопросы подготовки ЖКХ Нижегородской области к осенне-зимнему периоду обсудили в Заксобрании Общество

В Заксобрании Нижегородской области состоялось первое заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Как рассказали в пресс-службе ЗСНО, на заседании комитета были рассмотрены вопросы подготовки жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

Председатель комитета Владимир Беспалов отметил, что этом году отопительный сезон начался раньше, чем в прошлом. Сейчас совместно с министерством энергетики и ЖКХ и государственной жилищной инспекцией проводится анализ обращений нижегородцев по вопросам включения отопления в домах.

Кроме того, на заседании обсуждались перспективы догазификации жилищного фонда в Нижегородской области. В частности, что настоящее время меняется подход к газификации населённых пунктов региона: планируется предусмотреть меры социальной поддержки, в которых нуждаются отдельные категории граждан. Для этого депутаты предложили создать рабочую группу, которая совместно с министерством и профильными организациями будет работать в этом направлении.

Также депутаты разработали проект обращения ЗСНО к министру строительства и ЖКЖ РФ Файзуллину. Речь идет о необходимости урегулирования вопросов содержания и эксплуатации установленного в многоквартирных домах оборудования, обеспечивающего доступность для граждан с ограниченными возможностями среды жизнедеятельности.

"Как правило, строительство пандусов или устройств, которые обеспечивают жизнедеятельность маломобильных граждан, проживающих в многоквартирных домах, ведется за счет средств бюджетов различных уровней. Это могут быть и средства местного бюджета, и федеральные средства. Вместе с тем, четко не зафиксирован орган, который буде оплачивать эксплуатацию и последующий ремонт таких устройств. Это достаточно небольшие средства, поэтому многие управляющие компании берут их на свой баланс и оплачивают такие расходы. Но есть ТСЖ, ТСН, управляющие небольшими домами, и для них такие затраты могут быть существенными, особенно если речь идет о ремонте данных устройств. Поэтому мы обратились в профильное федеральное министерство с просьбой четко изложить в нормативных документах, кто именно является плательщиком, если собственники не приняли такие устройства в состав общедомового имущества. Пути решения вопроса могут быть разными, но мы хотели бы, чтобы это было четко урегулировано на законодательном уровне!" - подчеркнул председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.