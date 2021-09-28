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Общество

Дорожники начали укладку нижнего слоя основания трассы на четвёртом этапе М-12

22 октября 2021 12:52  [75] Общество

Фото: Автобан

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На четвёртом этапе трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород - Казань", начиная с февраля 2021 года, выполнено 1,5 млн кубометров земляных работ, обустроено 22 км временных дорог для доставки строительных материалов и конструкций и построено 13 водопропускных труб. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ДСК "АВТОБАН".

Кроме того, добавили в компании, к настоящему времени уже устроено 450 тыс. кв.м основания из шлака, уложено около 40 тыс. тонн основания и покрытия из асфальтобетонной смеси.

Параллельно обустраивается быт в вахтовом поселке в селе Ковакса в Арзамасском районе. С появлением рабочей документации производится оформление и подписание исполнительной документации на выполненные работы. При своевременной поставке дорожно-строительных материалов строительное управление способно выполнить и перевыполнить производственную программу, подчеркнули в ДСК "АВТОБАН".

Напомним, Главгосэкспертиза одобрила проекты этапов строительства трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород - Казань".

Ранее сообщалось, что будущую скоростную трассу М-12 уже видно из космоса: строители полностью пробили створ автобана.

СПРАВКА:

Скоростная магистраль М-12 «Москва – Казань» протяжённостью 794 километра является частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" (МТМ ЕЗК), реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. По заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ближайшие три-четыре года М-12 будет самым масштабным дорожным проектом России, имеющим особое значение для всего евразийского пространства.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

4 этап строительства М-12 пройдет по территориям Владимирской и Нижегородской области. От пересечения с дорогой регионального значения "Муром - М 7 «Волга" до федеральной трассы Р – 158 "Нижний Новгород – Саратов". Общая протяжённость этого участка составит 123 километра. Трасса М 12 на 4 этапе пересечет 8 рек и самым крупным станет мостовой переход через Оку - ширина реки в выбранном для проекта месте составляет 380 метров.

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Теги:
Дороги м-12 Строительство
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