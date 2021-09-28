Нижегородцы могут обратиться в волонтерский центр по оказанию помощи в период пандемии Общество

Фото: пресс-служба организации

Нижегородцы могут обратиться в волонтерский центр по оказанию помощи в период пандемии. Об этом сообщили в волонтерском региональном центре "Единой России".

Согласно информации, активисты проводят разъяснительную работу среди жителей по профилактике заболевания. Добровольцы раздают информационные листовки о деятельности волонтерского центра, пунктах вакцинации, рассказывают о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности.

Как отметила заместитель руководителя волонтерского центра партии Татьяна Скоробогатова, сегодня все должны понимать, что остановить распространение коронавирусной инфекции можно только вместе, когда каждый будет вести себя ответственно и по отношению к себе, к своему здоровью, и не подвергать опасности других.

Заместитель руководителя волонтерского центра подчеркнула, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации, поддержка жителей и медиков особенно важна и нужна.

"Одно из важных направлений работы волонтерского центра – помощь поликлиникам в доставке на дом льготных лекарств людям с хроническими заболеваниями и тем, кто проходит амбулаторное лечение, пожилым пациентам. В такой напряженной обстановке у медучреждений просто порой не хватает времени и рабочих рук на все. Но, чтобы ни произошло, люди должны получить медикаменты вовремя. Также помогаем с транспортом, с заполнением регистров, дежурим на телефонах. Выполняя эту несложную, но отнимающую много времени работу, мы стараемся разгрузить наших медиков, которые с самого начала пандемии работают практически в круглосуточном режиме. Продолжаем оказывать адресную помощь жителям, стараемся помочь каждому", - сказала Татьяна Скоробогатова.

Обратиться в региональный волонтерский центр "Единой России" можно по телефону 8 (831) 439-74-06. Волонтеры помогают находящимся на самоизоляции жителям старше 65 лет; тем, кто проходит лечение на дому; людям с ограниченными возможностями здоровья; многодетным семьям в приобретении и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

"Поступают разные звонки и обращения – от простой консультации до просьбы о доставке продуктов и лекарств. В основном звонят пожилые люди, которые соблюдают режим самоизоляции и стараются не выходить из дома без острой необходимости. Также обращаются нижегородцы, которые лечатся на дому. Все заявки отрабатываем, стараемся оперативно привезти медикаменты, продукты. Также люди интересуются, по какому графику работают те или иные организации: больницы, магазины, спортивные комплексы и так далее. Спрашивают о вакцинации и прохождении ПЦР-тестов, как и куда можно обратиться, что необходимо при этом", - рассказал волонтер колл-центра партии Константин Бобров.

При посещении жителей волонтеры соблюдают все необходимые меры безопасности, используют средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства), держат социальную дистанцию.

Волонтерские штабы "Единой России" работают на базе местных отделений партии во всех районах и городских округах региона. К ним присоединились активисты, депутаты, представители общественных организаций и просто неравнодушные нижегородцы. Добровольцем волонтерского центра может стать любой желающий, кто готов помогать нижегородцам. Для этого достаточно оставить заявку по вышеуказанному номеру телефона или заполнить онлайн-форму на сайте регионального отделения "Единой России".

Напомним, "Единая Россия" с самого начала пандемии открыла волонтерские центры в каждом регионе страны. В Нижегородской области центр начал работу 23 марта 2020 года. К нему присоединились более двух тысяч добровольцев, центр объединил различные волонтерские и общественные организации, представителей бизнеса и просто неравнодушных нижегородцев. В рамках акции "Спасибо врачам" волонтеры передали медицинским работникам десятки тысяч средств индивидуальной защиты, сотни специальных защитных костюмов.

Несколько районных больниц региона получили дополнительное оснащение: оргтехнику и мебель. Волонтеры выполняют непрофильную работу в больницах и поликлиниках, дежурят в колл-центрах, помогают медикам с транспортом, развозят лекарства больным на дом. Оказывают адресную помощь тем, кому это необходимо.