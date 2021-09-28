Японская корпорация "Юника" намерена развивать в Нижегородской области жилищное строительство Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и вице-президент японской корпорации "Юника" Нобору Масуда 22 октября заключили соглашение о намерениях сотрудничества между правительством Нижегородской области и корпорацией "Юника". Церемония состоялась на площадке региональной Торгово-промышленной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участие в переговорах с японскими партнёрами приняли министр экономразвития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, а также главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов.

Стороны договорились о взаимодействии по вопросу развития в регионе жилищного строительства.

Сергей Морозов отметил, что на сегодняшний день в Нижегородской области успешно реализовано шесть инвестиционных проектов с участием японского капитала на общую сумму более 500 млн долларов. В Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода уже реализуются три инвестпроекта корпорации "Юника" в рамках механизма развития застроенных территорий. Общая сумма инвестиций компании составит порядка 4,2 млрд рублей.

"По объёмам жилищного строительства Нижегородская область занимает третье место среди регионов ПФО. Наш регион демонстрирует стабильный рост темпов ввода жилья. Только за девять месяцев 2021 года на территории Нижегородской области введено в эксплуатацию более 1,1 миллиона квадратных метров жилья. По итогам года мы планируем впервые за последние семь лет преодолеть планку в 1,5 млн квадратных метров, достигнув таким образом уровня исторического максимума", – подчеркнул Сергей Морозов.

Представители корпорации "Юника" и японского банка "Мидзухо" выразили уверенность в том, что совокупность передового японского подхода к строительству и опыта отечественных профессионалов станет залогом преображения Нижнего Новгорода, внедрения в архитектуру города больших инноваций.

"Корпорация "Юника" вышла на российский рынок в 2014 году. Сегодня мы приходим к выводу, что нижегородский регион обладает самым привлекательным инвестиционным климатом, поэтому наши объекты будут строиться именно в Нижнем Новгороде", – заявил вице-президент японской компании Нобору Масуда.

Как сообщили в департаменте внешних связей, в завершение встречи японская делегация посетила строительные площадки, выбранные местом реализации инвестиционных проектов.