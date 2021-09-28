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Политика

Александр Шаронов: "Нулевое чтение" необходимо депутатам в начале рассмотрения главного финансового документа"

22 октября 2021 18:25  [82] Политика

"Губернатор и члены правительства рассказали депутатам о тех базовых сценариях, которые заложены в прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на следующий год и, соответственно, на которых построен проект бюджета", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов, комментируя итоги совещания депутатов ЗС НО с губернатором и членами правительства региона.

Темами совещания стали прогноз социально-экономического развития Нижегородской области, а также основные принципы и подходы к формированию областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ("нулевое чтение").

"Информация полезна, она необходима депутатам в начале процесса рассмотрения главного финансового документа на следующий год. Но при этом мы все понимаем, что степень неопределенности для прогнозирования сейчас повышается. Это связано, в том числе, и с ужесточением антиковидных мер. Кроме того, сегодня Центробанк в очередной раз повысил свою ключевую ставку сразу на 0.75 процентных пункта - ключевая ставка ЦБ вышла на уровень 7,5% годовых. Это существенно отличается от индексов, заложенных в базовый сценарий минэкономразвития", - отметил Александр Шаронов.

"Тот бюджет на 2022 год, который мы примем, безусловно, будет корректироваться в течение следующего года в ходе его практического исполнения. Мы все это понимаем. Тем не менее, работа по рассмотрению бюджета будет выполнена в срок, несмотря на то, что Законодательное собрание, как и многие другие организации, в большинстве своих рабочих форм переходит на дистанционный формат. И комитеты, и фракции, и само заседание Законодательного собрания будут проходить в онлайн-режиме", - заключил он.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Мнения
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