Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
22 октября 2021 19:21  [36] Павел Солодкий прокомментировал введение нерабочих дней в регионе с 25 октября по 7 ноября
22 октября 2021 18:13  [79] Лаборатория для тестирования продукции на экспорт открылась в Нижегородской области
22 октября 2021 16:14  [190] Японская корпорация "Юника" намерена развивать в Нижегородской области жилищное строительство
22 октября 2021 15:41  [136] "Теплоэнерго" продолжит работу в обычном режиме во время нерабочих дней
22 октября 2021 14:52  [146] Борский стекольный завод освобожден от обязанности раскрывать информацию о своей деятельности
22 октября 2021 14:23  [133] "Окская судоверфь" заложила киль головного сухогруза для "Волжского пароходства"
22 октября 2021 12:45  [143] Инженеры АПЗ посетили международную выставку RADEL
22 октября 2021 10:44  [191] Нижегородцы вошли в топ-3 регионов Поволжья по просмотрам мюзиклов
21 октября 2021 18:48  [314] Более 350 сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение по программе "Лидеры производительности"
21 октября 2021 15:37  [270] Портфель кредитов МСБ банка "Открытие" за год вырос на 35%
Бизнес

Павел Солодкий прокомментировал введение нерабочих дней в регионе с 25 октября по 7 ноября

22 октября 2021 19:21  [36] Бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородский области Павел Солодкий прокомментировал введение нерабочих дней в регионе с 25 октября по 7 ноября.

"Конечно, мы понимаем, что сегодня требуется введение оперативных мер по борьбе с заболеваемостью коронавирусом, потому что, к сожалению, Россия бьет рекорды по числу заболевших и умерших от ковида.

Надеемся, что такое вынужденное ограничение даст положительные результаты - удастся разгрузить систему здравоохранения и выйти на так называемое "плато" по числу заболевающих.

Но в то же время очевидно, что при введении любых ограничений всегда будут пострадавшие отрасли бизнеса. Сейчас под вынужденный простой попадут торговые центры, непродовольственные магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, кинотеатры, event-сфера и др. Важно, чтобы они своевременно получили от государства необходимую поддержку, что, в свою очередь, позволит им сохранить рабочие места и не допустить роста социального напряжения.

Бизнес ждет принятия федеральных мер поддержки. И сегодня на совещании у первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова уже обсуждались грантовые выплаты для бизнеса из перечня пострадавших отраслей, а также льготные кредиты.

Что касается нашего региона, то аппарат Уполномоченного сейчас проводит консультации с руководителями общественных бизнес-объединений с целью формирования предложений по пакету мер поддержки.

Важно учесть те замечания, которые поступали от бизнеса при реализации первого пакета мер, чтобы исключить такие истории, как несовпадение ОКВЭД при получении субсидий и тому подобное.

У нас налажен конструктивный диалог с правительством региона, благодаря чему совместными усилиями мы сможем найти и реализовать оптимальные решения для бизнеса в период вынужденных ограничений", - считает Павел Солодкий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Коронавирус Мнения
Поделиться:
Новости по теме
22 октября 2021 10:06  [2720] Нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph