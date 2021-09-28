Павел Солодкий прокомментировал введение нерабочих дней в регионе с 25 октября по 7 ноября Бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородский области Павел Солодкий прокомментировал введение нерабочих дней в регионе с 25 октября по 7 ноября.

"Конечно, мы понимаем, что сегодня требуется введение оперативных мер по борьбе с заболеваемостью коронавирусом, потому что, к сожалению, Россия бьет рекорды по числу заболевших и умерших от ковида.

Надеемся, что такое вынужденное ограничение даст положительные результаты - удастся разгрузить систему здравоохранения и выйти на так называемое "плато" по числу заболевающих.

Но в то же время очевидно, что при введении любых ограничений всегда будут пострадавшие отрасли бизнеса. Сейчас под вынужденный простой попадут торговые центры, непродовольственные магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, кинотеатры, event-сфера и др. Важно, чтобы они своевременно получили от государства необходимую поддержку, что, в свою очередь, позволит им сохранить рабочие места и не допустить роста социального напряжения.

Бизнес ждет принятия федеральных мер поддержки. И сегодня на совещании у первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова уже обсуждались грантовые выплаты для бизнеса из перечня пострадавших отраслей, а также льготные кредиты.

Что касается нашего региона, то аппарат Уполномоченного сейчас проводит консультации с руководителями общественных бизнес-объединений с целью формирования предложений по пакету мер поддержки.

Важно учесть те замечания, которые поступали от бизнеса при реализации первого пакета мер, чтобы исключить такие истории, как несовпадение ОКВЭД при получении субсидий и тому подобное.

У нас налажен конструктивный диалог с правительством региона, благодаря чему совместными усилиями мы сможем найти и реализовать оптимальные решения для бизнеса в период вынужденных ограничений", - считает Павел Солодкий.