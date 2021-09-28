Подсветка на нижегородской телебашне будет сопровождать домашние матчи ФК "НН" Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Подсветка на нижегородской телебашне будет сопровождать домашние матчи ФК "НН".

По информации Нижегородского филиала РТРС, вечером 23 октября нижегородскую телебашню украсит световое панно с приветствием в адрес болельщиков футбольного клуба "Нижний Новгород", а также счетом игры.

Тематическая архитектурно-художественная подсветка на главной телебашне региона будет сопровождать все домашние матчи нижегородской команды.

Как отметил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин, также накануне каждой игры команды на родном стадионе на башне будет зажигаться красочная видеооткрытка-анонс. В таком режиме подсветка нижегородской телебашни будет работать на протяжении сезона 2021-2022 годов.

"Очень приятно, что современная подсветка сделала типовое инженерное сооружение яркой городской достопримечательностью. К тому же новая иллюминация позволяет реализовывать и важные социальные проекты. К примеру, регулярно превращать башню в тематическую информационную площадку, поддерживать нижегородский спорт и наши команды",- подчеркнул Михаил Небольсин.

Напомним, что подсветка телебашни, модернизированная РТРС к 800-летию Нижнего Новгорода, включается в дни знаковых федеральных, региональных и городских праздников и мероприятий, в том числе спортивных. Так, в сезоне 2021-2022 гг. тематическая иллюминация сопровождает домашние матчи ХК "Торпедо" и БК "Нижний Новгород".

СПРАВКА:

196-метровая телебашня в Нижнем Новгороде - ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания, который обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей Нижегородской области.