Капуста в Нижегородской области подешевела на 3% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Капуста в Нижегородской области подешевела на 3%.

Как сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Нижегородстата, с 11 по 18 октября средняя цена на свежую белокочанную капусту снизилась на 3% (с 38,52 рубля до 37,37 рубля за килограмм).

Цена на черный байховый чай уменьшилась на 1,6% (с 930,17 рубля до 915,74 рубля за килограмм).

Также в указанный период подешевели морковь, поваренная соль и пшеничная мука высшего сорта.