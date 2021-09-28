Капуста в Нижегородской области подешевела на 3%.
Как сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Нижегородстата, с 11 по 18 октября средняя цена на свежую белокочанную капусту снизилась на 3% (с 38,52 рубля до 37,37 рубля за килограмм).
Цена на черный байховый чай уменьшилась на 1,6% (с 930,17 рубля до 915,74 рубля за килограмм).
Также в указанный период подешевели морковь, поваренная соль и пшеничная мука высшего сорта.
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