Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
23 октября 2021 11:42  [76] Капуста в Нижегородской области подешевела на 3%
23 октября 2021 10:23  [108] Итоги всероссийского конкурса "IT-проект: Back To The Product" подвели в Нижнем Новгороде
22 октября 2021 18:14  [217] "Нулевое чтение" проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов прошло в ЗСНО
22 октября 2021 17:46  [184] Банк "Открытие": повышение ключевой ставки до 7,5% приведет к укреплению рубля
22 октября 2021 14:36  [230] Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
22 октября 2021 13:50  [337] Налоговые инспекции Нижегородской области изменят режим работы с 25 октября
22 октября 2021 13:37  [253] Благоустроенные к 800-летию Нижнего Новгорода пространства будут содержаться за счет города
22 октября 2021 13:33  [195] Экономия по торгам в Нижегородской области в сентябре составила 87 млн рублей
21 октября 2021 13:12  [3851] Стоимость строительства трамвайной ветки из Сормова составит 4 млрд рублей
21 октября 2021 12:17  [1701] Реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдется в 117 млрд рублей
Экономика

Капуста в Нижегородской области подешевела на 3%

23 октября 2021 11:42  [76] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Капуста в Нижегородской области подешевела на 3%.

Как сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Нижегородстата, с 11 по 18 октября средняя цена на свежую белокочанную капусту снизилась на 3% (с 38,52 рубля до 37,37 рубля за килограмм).

Цена на черный байховый чай уменьшилась на 1,6% (с 930,17 рубля до 915,74 рубля за килограмм).

Также в указанный период подешевели морковь, поваренная соль и пшеничная мука высшего сорта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph