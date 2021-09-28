Труп мужчины нашли в реке Сундовик в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп мужчины нашли в реке Сундовик в Нижегородской области.

По данным регионального ГУ МЧС России по Нижегородской области, мертвец был найден в водоеме в Лысковском районе.

Согласно предоставленной информации, 23 октября тело было извлечено на берег сотрудниками полиции.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства гибели.

Напомним, ранее сообщалось, что девушку, тонувшую в Волге, вытащили на берег нижегородские спасатели.

22-летняя пострадавшая была доставлена в больницу им. Семашко, с предварительным диагнозом переохлаждение.