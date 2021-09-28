Дистанционное образование. Приобретение новой профессии с комфортом.

Стремительное развитие высоких технологий стало причиной перемен во всех сферах жизни, в том числе в образовательной. Сегодня для освоения некоторых профессий достаточно иметь компьютер со стабильным выходом в интернет и веб-камерой. Возможность получить высшее образование дистанционно предлагает все больше учебных заведений.
По своей сути, дистанционная форма образования является разновидностью заочного. Его главная особенность – применение в процессе обучения телекоммуникационных сетей.
Основные этапы этого процесса:
По окончании обучения студент получает диплом, форма обучения в нем не указывается.
Высшее образование сегодня – это не просто диплом. Это еще и широкий кругозор, умение искать, анализировать и применять информацию, возможность получить интересную профессию с перспективой карьерного роста. Однако учиться в ВУЗе очно может далеко не каждый по разным причинам – например, не хватило баллов ЕГЭ для поступления или университет, где обучают по интересующей специальности, находится в другом городе. Дистанционное высшее образование – правильное решение в таких ситуациях. Прочие его преимущества:
Конечно, дистанционное обучение требует самодисциплины. Нужно уметь планировать свое время, искать дополнительную информацию, ставить цели и достигать их. Еще один недостаток – недоступность некоторых профессий в таком формате. Так, в соответствии с Приказом Минобрнауки, в дистанционном формате нельзя получить специальности «информационная безопасность», «технологии строительства», «биоинженерия», «нанотехнологии» и другие.
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