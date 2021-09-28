Дистанционное образование. Приобретение новой профессии с комфортом.

Стремительное развитие высоких технологий стало причиной перемен во всех сферах жизни, в том числе в образовательной. Сегодня для освоения некоторых профессий достаточно иметь компьютер со стабильным выходом в интернет и веб-камерой. Возможность получить высшее образование дистанционно предлагает все больше учебных заведений.

Особенности формата

По своей сути, дистанционная форма образования является разновидностью заочного. Его главная особенность – применение в процессе обучения телекоммуникационных сетей.

Основные этапы этого процесса:

ВУЗ создает электронную образовательную платформу, на которой расположен личный кабинет студента. Там же можно увидеть расписание занятий, получить доступ к образовательному контенту, связаться с педагогами. Лекции обычно проводятся в режиме реального времени, для семинаров предусмотрен формат видеоконференций. Если занятие пропущено, студент может посмотреть его в записи. Обучение предполагает выполнение домашних заданий, которые студенты получают и сдают также через личный кабинет. В таком же формате загружаются контрольные и зачетные работы. Для защиты диплома обычно используется формат видеоконференции, однако в некоторых ВУЗах требуется личное присутствие студента на защите. Группу студентов сопровождает куратор. Контакт с ним, с преподавателями и однокурсниками возможет через чат на образовательной платформе или через мессенджеры.

По окончании обучения студент получает диплом, форма обучения в нем не указывается.

Преимущества дистанционного обучения

Высшее образование сегодня – это не просто диплом. Это еще и широкий кругозор, умение искать, анализировать и применять информацию, возможность получить интересную профессию с перспективой карьерного роста. Однако учиться в ВУЗе очно может далеко не каждый по разным причинам – например, не хватило баллов ЕГЭ для поступления или университет, где обучают по интересующей специальности, находится в другом городе. Дистанционное высшее образование – правильное решение в таких ситуациях. Прочие его преимущества:

Доступная стоимость. Дистанционное обучение платное, но его цена в среднем в 2-4 раза ниже, чем у очного.

Конкурс намного ниже, чем при поступлении на очное отделение, а требуемое количество баллов ЕГЭ значительно ниже.

Возможность совмещать учебу и работу, в том числе по выбранной специальности, поскольку лекции можно смотреть в записи, а домашние задания выполнять в удобное время.

Отсутствие возрастных ограничений. Теоретически учиться университете очно можно тоже в любом возрасте, но на практике это трудно реализуемо, в том числе из-за психологических причин. При получении дистанционного образования не придется сидеть в аудитории с молодыми людьми, поэтому возраст для личного развития и совершенствования перестает быть помехой.

Конечно, дистанционное обучение требует самодисциплины. Нужно уметь планировать свое время, искать дополнительную информацию, ставить цели и достигать их. Еще один недостаток – недоступность некоторых профессий в таком формате. Так, в соответствии с Приказом Минобрнауки, в дистанционном формате нельзя получить специальности «информационная безопасность», «технологии строительства», «биоинженерия», «нанотехнологии» и другие.

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Источник: studika.ru

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