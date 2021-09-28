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Дистанционное образование. Приобретение новой профессии с комфортом.

24 октября 2021 13:21  [20]

Стремительное развитие высоких технологий стало причиной перемен во всех сферах жизни, в том числе в образовательной. Сегодня для освоения некоторых профессий достаточно иметь компьютер со стабильным выходом в интернет и веб-камерой. Возможность получить высшее образование дистанционно предлагает все больше учебных заведений.

молодая улыбающаяся девушка с ноутбуком

Особенности формата

По своей сути, дистанционная форма образования является разновидностью заочного. Его главная особенность – применение в процессе обучения телекоммуникационных сетей.

Основные этапы этого процесса:

  1. ВУЗ создает электронную образовательную платформу, на которой расположен личный кабинет студента. Там же можно увидеть расписание занятий, получить доступ к образовательному контенту, связаться с педагогами.
  2. Лекции обычно проводятся в режиме реального времени, для семинаров предусмотрен формат видеоконференций. Если занятие пропущено, студент может посмотреть его в записи.
  3. Обучение предполагает выполнение домашних заданий, которые студенты получают и сдают также через личный кабинет. В таком же формате загружаются контрольные и зачетные работы.
  4. Для защиты диплома обычно используется формат видеоконференции, однако в некоторых ВУЗах требуется личное присутствие студента на защите.
  5. Группу студентов сопровождает куратор. Контакт с ним, с преподавателями и однокурсниками возможет через чат на образовательной платформе или через мессенджеры.

По окончании обучения студент получает диплом, форма обучения в нем не указывается.

Преимущества дистанционного обучения

Высшее образование сегодня – это не просто диплом. Это еще и широкий кругозор, умение искать, анализировать и применять информацию, возможность получить интересную профессию с перспективой карьерного роста. Однако учиться в ВУЗе очно может далеко не каждый по разным причинам – например, не хватило баллов ЕГЭ для поступления или университет, где обучают по интересующей специальности, находится в другом городе. Дистанционное высшее образование – правильное решение в таких ситуациях. Прочие его преимущества:

  • Доступная стоимость. Дистанционное обучение платное, но его цена в среднем в 2-4 раза ниже, чем у очного.
  • Конкурс намного ниже, чем при поступлении на очное отделение, а требуемое количество баллов ЕГЭ значительно ниже.
  • Возможность совмещать учебу и работу, в том числе по выбранной специальности, поскольку лекции можно смотреть в записи, а домашние задания выполнять в удобное время.
  • Отсутствие возрастных ограничений. Теоретически учиться университете очно можно тоже в любом возрасте, но на практике это трудно реализуемо, в том числе из-за психологических причин. При получении дистанционного образования не придется сидеть в аудитории с молодыми людьми, поэтому возраст для личного развития и совершенствования перестает быть помехой.

ноутбук и блокнот

Конечно, дистанционное обучение требует самодисциплины. Нужно уметь планировать свое время, искать дополнительную информацию, ставить цели и достигать их. Еще один недостаток – недоступность некоторых профессий в таком формате. Так, в соответствии с Приказом Минобрнауки, в дистанционном формате нельзя получить специальности «информационная безопасность», «технологии строительства», «биоинженерия», «нанотехнологии» и другие.

Помощь образовательного портала STUDIKA.RU

Если специальность доступна для дистанционного обучения – это отличный способ получить высшее образование, не покидая родного города и одновременно работая. А подобрать вузы, предлагающие такую возможность, помогут образовательные сайты - справочники, одним из них является STUDIKA.RU. Перечень учебных заведений по вашему выбору, отзывы от самих студентов, полезная информация о проходных балах и специальностях.

Источник: studika.ru

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