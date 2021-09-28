Похолодание до -1° ожидается в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Похолодание до -1° ожидается в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность, +2..+4°, ветер северо-западный, умеренный. Давление немного выше нормы.

26 октября также ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет составлять 0..+2°, а днем повысится до +4..+6°.

В среду, 27 октября в Нижегородской области будет также наблюдаться переменная облачность. Днем температура воздуха составит +5..+7°.

28 октября в течение суток будет также переменная облачность, небольшой дождь. Ночью воздух прогреется до +5..+7°, а днем температура воздуха будет составлять +6..+8°.

Ближе к концу недели в Нижегородской области похолодает. Так, 29 октября ожидается переменная облачность. Ночью и днем температура воздуха достигнет отметки в +2..+4°, ветер восточный, умеренный.

В субботу, 30 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью -1..+1°, днем +6..+8°, ветер юго-западный, умеренный.

А вот в воскресенье в Нижегородской области существенно потеплеет. Синоптики прогнозируют до +11..13°.