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Спорт

Боксёрский поединок команд Нижнего Новгорода и Москвы прошёл при поддержке НОФ

25 октября 2021 12:48  [56] Спорт

Фото: предоставлено организаторами

Товарищеская встреча по боксу между сборными Нижнего Новгорода и Москвы прошла на стадионе "Нижний Новгород" 24 октября в рамках мероприятий, посвящённых 800-летию города трудовой славы. Об этом рассказали в пресс-службе Нижегородской областной фармации.

НОФ по традиции выступила партнёром матча, организованного правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода. Поддержать спортсменов приехали заместители генерального директора ГП НО "Нижегородская областная фармация" Виктор Охотников и Михаил Ясеновец. Несмотря на свободный вход, встреча проходила с соблюдением всех мер безопасности: наличие QR-кода у болельщиков было обязательным.

В соревнованиях приняли участие 10 пар боксёров: 4 пары выступали в возрастной категории до 19 лет, остальные спортсмены отстаивали право быть сильнейшими в высшей категории.

Вести мероприятие был приглашён заслуженный мастер спорта по боксу, трёхкратный чемпион России, чемпион мира 2001 года Андрей Гоголев.

Заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" по общим вопросам Виктор Охотников вручил кубок и памятные подарки боксёру из Нижнего Новгорода Самвелу Гаспаряну, который единогласным решением cудей был признан сильнейшим в поединке с соперником из Москвы в весовой категории до 60 кг. Гаспарян представлял на матче Автозаводскую школу бокса.

Одним из базовых принципов в деятельности Нижегородской областной фармации всегда была пропаганда здорового образа жизни. Именно поэтому ГП НО "НОФ" традиционно поддерживает спортивные мероприятия, которые проходят в Нижегородской области. В частности, в начале года НОФ выступила партнером лыжного марафона "Нижний 800", а в конце июля – забега по пересеченной местности под названием "Кросс по Щелчку".

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Теги:
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