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Общество

Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов возобновили в Дзержинске

25 октября 2021 15:11  [97] Общество

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Дзержинске начались работы по дезинфекции подъездов многоквартирных домов. Данные меры возобновлены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, отметили в городской администрации.

Отмечается, что санобработку проводят управляющие компании уже с 22 октября.

Заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов рассказал, что администрация ежедневно контролирует ход выполнения работ. Как и в прошлом году, особое внимание уделяется дверным ручкам, перилам, мусороприёмным клапанам и лифтам.

Также санитарная обработка проводится в школах и детсадах: уже с начала учебного года коридоры и лестницы дезинфицируют после каждой перемены и в конце рабочего дня. Если класс или группа была на карантине, то перед возвращением детей в образовательное учреждение помещение для занятий обрабатывается ещё и силами специализированной организации.

ДУКи Дзержинска просят жителей убрать с лестничных клеток и межэтажных площадок личные вещи, чтобы не препятствовать работе санитарных бригад.

График и периодичность обработки подъездов можно уточнить в управляющей компании.

Если же санобработка в подъезде вашего дама не проводится, жители могут подать жалобу в Госжилинспекцию. Юридическим лицам за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения грозит наказание по ст. 20.6.1 КоАП РФ

"Каждое обращение тщательно проверяется, после чего по нему выносится решение. Уверен, что управляющие компании и ТСЖ города будут качественно и в срок выполнять свою работу, которая, действительно, важна в период пандемии", - добавил начальник дзержинского отдела Госжилинспекции по Нижегородской области Алексей Заика.

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Теги:
Дзержинск ДУК Коронавирус
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