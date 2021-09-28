Акция "Добросовестный плательщик-2021" стартует в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" Бизнес

Акция Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" "Добросовестный плательщик-2021" стартует 1 ноября 2021 года. Принять в ней участие могут юридические лица и владельцы нежилых помещений Дзержинска и Кстова, для которых поставщиком тепловой энергии и горячей воды является ПАО "Т Плюс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для того, чтобы стать претендентом на победу, нужно не иметь долгов перед ПАО "Т Плюс" и до 30 ноября заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) 2021 года. Сделать это можно с помощью онлайн-сервисов компании: в мобильном приложении "ЭнергосбыТ Плюс", разработанном для юридических лиц, или в Личном кабинете клиента на сайте компании.

Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел.

Подробную информацию об итогах акции можно получить по телефону 8 (800) 600-03-90, на сайте компании, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов: г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.10А; г. Кстово, б-р Нефтеперерабочиков, д.19.

СПРАВКА:

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс". В "ЭнергосбыТ Плюс" входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".