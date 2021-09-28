Что такое система автоматического запуска генератора

Наличие резервной электрической станции в доме не является 100% гарантией защиты от проблем, которые связаны с отключением электричества. Если нас нет дома, некому будет запустить станцию, соответственно, дом остынет, но еще хуже – вода замерзнет в трубах, материал может просто лопнуть. Отключается охранная сигнализация, течет холодильник, автоматические ворота с электроприводом просто не откроются, когда вы вернетесь домой.

Хотите, чтобы электричество дома было всегда? Оборудуйте объект резервными электростанциями с системами автоматического пуска генератора на случай неожиданного отключения питания от главной сети. Автоматизация на 100% необходима, если в доме постоянно нет людей, которые могли бы подкорректировать, донастроить работу оборудования.

Система автозапуска электростанций представляет собой специальное устройство АВР – автоввода резерва. Шкаф АВР либо щит обеспечивает отключение потребителей энергии от внешних сетей питания после ее прохождения, отвечает за подключение к генераторной шине после пуска электрической станции. Эти процессы протекают только тогда, когда все элементы системы оборудования работают корректно.

Принципы функционирования

Система АВР срабатывает следующим образом. Есть в сети напряжение есть, то агрегат не работает. Но после попадания напряжения на одну фазу либо снижения текущих значений ниже допустимого порога поступает сигнал на запуск генератора. После получения сигнала оборудование запускается, выходит в нужный режим, нагрузки к генератору переключаются.

Если напряжение в главной сети восстанавливается, то система автоматом переводит нагрузки обратно. При этом питание потребителей энергии не прерывается. Затем определенное время генератор работает на холостом ходу, понижает температуру двигателя, автоматически отключается. Когда система полностью остановиться, генератор будет снова готов к автоматическому пуску.

Обычно АВР системе нужно до минуты на то, чтобы перейти с основной сети на резервную. Плюс бензиновые генераторы с автосистемой запуска оснащаются функциями остановки оборудования вручную и пуска посредством щита управления, автостабилизации параметров на выходе.

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