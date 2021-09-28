Отделения Почты России в Нижегородской области продолжат работу в привычном режиме в нерабочие дни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Отделения Почты России продолжат работу в привычном режиме в нерабочие дни. Об этом сообщили в УФПС Нижегородской области.

Согласно информации, все отделения Почты будут работать по своему обычному графику, за исключением праздничных дней 3, 4 и 5 ноября.

Так, 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, 4 ноября не будут работать, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

"Мы советуем клиентам воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться нашими онлайн сервисами. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, мы просим посетителей соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и надевать маски и перчатки", - говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.