Посещение экскурсий по Керженскому заповеднику теперь возможно только при наличии QR-кода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Посещение Керженского заповедника в экскурсионных целях (экоцентр, экотропы с экскурсоводом) теперь возможно только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или факт заболевания в последние шесть месяцев. Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети ВКонтакте.

Ограничения введены в связи с изменениями в Указ губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности.

Вместе с QR-кодом туристам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

При этом возможно самостоятельное посещение экологических троп. Экспозиционный зал с 25 октября временно закрыт для самостоятельного посещения.

"Напоминаем, что все посетители заповедника должны быть в масках (в помещениях), необходимо соблюдать социальную дистанцию. Лица с повышенной температурой тела, признаками инфекционных заболеваний, а также без масок в экоцентр не допускаются", - говорится в сообщении.