Мощные советы по раскрутке ютуб канала

Перед начинающим блогером встает вопрос о раскрутке его канала. Но мало кто разбирается в этом процессе. Конечно, если у вас достаточно времени на эксперименты, можете выработать собственную стратегию путем проб и ошибок. А если времени в обрез, правильным решением будет обратиться в специализированное агентство по интернет-маркетингу. Посмотреть список всех услуг и выбрать можно здесь на официальном сайте. Также можно воспользоваться консультацией специалистов, чтобы правильно распределить бюджет на раскрутку вашего ресурса.

ТОП-16 советов, которые помогут завоевать сердца подписчиков

Не распыляйтесь между каналами. Это значит, что вы попробовали сначала один, потом создали другой и снова забросили, зарегистрировали третий и все по новой. Лучше поменять тематику существующего блога, оповестив об этом подписчиков. Иначе результатов вам просто не видать. Если ведете все созданные каналы – старайтесь развивать каждый из них. Не все ролики набирают много просмотров. Статистика приблизительно 1:10. Это означает, что чем больше контента, тем больше шансов на успех. Раскрутка каналов – это долгий путь, требующий немалых усилий. Весь трафик привлекается с помощью тех видео, которые выстрелили. Опять же, чем они качественней смонтированы и сняты, тем больше народа привлекут. Сотрудничество с различными партнерками дает дополнительный шанс на популяризацию блога, а также неплохой доход. Услуги и товары – лучшие варианты для колабы. Сейчас в ТОПе курсы по Ютуб. Прорабатывайте базу своих подписчиков. Не пренебрегайте переводом субтитров ваших видео. Это поможет им стать популярными и среди иностранной аудитории. В этом поможет переводчик от Гугла. Если в ваших видео не заданы ключевые слова, тогда система ранжирует их по субтитрам. Это означает, что без них никуда. Сокращайте длинные линки. Специальные символы под роликом хорошо повышают конверсию. Высылайте ссылку на новый выпуск аудитории по почте. Не поленитесь сделать транскрипцию ролика. Так можно получить уникальную текстовую статью. Обязательно пишите свое имя в описании под видео. Если вы снимаете приколы, то проставляйте текущую дату. Это будет повышать их в поисковой выдаче. Если у вас коммерческий канал – загрузите на него реальные клиентские отзывы. Это повышает доверие посетителей. Серая монетизация – признак того, что ваш ресурс попал под фильтры.

Не стоит применять абсолютно все вышеперечисленные советы к вашему ютубу. Достаточно выбрать наиболее действенные и скомбинировать их, создав уникальную стратегию по продвижению ресурса.

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