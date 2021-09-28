Мощные советы по раскрутке ютуб канала

Перед начинающим блогером встает вопрос о раскрутке его канала. Но мало кто разбирается в этом процессе. Конечно, если у вас достаточно времени на эксперименты, можете выработать собственную стратегию путем проб и ошибок. А если времени в обрез, правильным решением будет обратиться в специализированное агентство по интернет-маркетингу. Посмотреть список всех услуг и выбрать можно здесь на официальном сайте. Также можно воспользоваться консультацией специалистов, чтобы правильно распределить бюджет на раскрутку вашего ресурса.
ТОП-16 советов, которые помогут завоевать сердца подписчиков
- Не распыляйтесь между каналами. Это значит, что вы попробовали сначала один, потом создали другой и снова забросили, зарегистрировали третий и все по новой. Лучше поменять тематику существующего блога, оповестив об этом подписчиков. Иначе результатов вам просто не видать. Если ведете все созданные каналы – старайтесь развивать каждый из них.
- Не все ролики набирают много просмотров. Статистика приблизительно 1:10. Это означает, что чем больше контента, тем больше шансов на успех. Раскрутка каналов – это долгий путь, требующий немалых усилий.
- Весь трафик привлекается с помощью тех видео, которые выстрелили. Опять же, чем они качественней смонтированы и сняты, тем больше народа привлекут.
- Сотрудничество с различными партнерками дает дополнительный шанс на популяризацию блога, а также неплохой доход.
- Услуги и товары – лучшие варианты для колабы. Сейчас в ТОПе курсы по Ютуб.
- Прорабатывайте базу своих подписчиков.
- Не пренебрегайте переводом субтитров ваших видео. Это поможет им стать популярными и среди иностранной аудитории. В этом поможет переводчик от Гугла.
- Если в ваших видео не заданы ключевые слова, тогда система ранжирует их по субтитрам. Это означает, что без них никуда.
- Сокращайте длинные линки.
- Специальные символы под роликом хорошо повышают конверсию.
- Высылайте ссылку на новый выпуск аудитории по почте.
- Не поленитесь сделать транскрипцию ролика. Так можно получить уникальную текстовую статью.
- Обязательно пишите свое имя в описании под видео.
- Если вы снимаете приколы, то проставляйте текущую дату. Это будет повышать их в поисковой выдаче.
- Если у вас коммерческий канал – загрузите на него реальные клиентские отзывы. Это повышает доверие посетителей.
- Серая монетизация – признак того, что ваш ресурс попал под фильтры.
Не стоит применять абсолютно все вышеперечисленные советы к вашему ютубу. Достаточно выбрать наиболее действенные и скомбинировать их, создав уникальную стратегию по продвижению ресурса.
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