Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Мощные советы по раскрутке ютуб канала

26 октября 2021 13:32  [23]

Перед начинающим блогером встает вопрос о раскрутке его канала. Но мало кто разбирается в этом процессе. Конечно, если у вас достаточно времени на эксперименты, можете выработать собственную стратегию путем проб и ошибок. А если времени в обрез, правильным решением будет обратиться в специализированное агентство по интернет-маркетингу. Посмотреть список всех услуг и выбрать можно здесь на официальном сайте. Также можно воспользоваться консультацией специалистов, чтобы правильно распределить бюджет на раскрутку вашего ресурса.

раскрутка ютуб канала

ТОП-16 советов, которые помогут завоевать сердца подписчиков

  1. Не распыляйтесь между каналами. Это значит, что вы попробовали сначала один, потом создали другой и снова забросили, зарегистрировали третий и все по новой. Лучше поменять тематику существующего блога, оповестив об этом подписчиков. Иначе результатов вам просто не видать. Если ведете все созданные каналы – старайтесь развивать каждый из них.
  2. Не все ролики набирают много просмотров. Статистика приблизительно 1:10. Это означает, что чем больше контента, тем больше шансов на успех. Раскрутка каналов – это долгий путь, требующий немалых усилий.
  3. Весь трафик привлекается с помощью тех видео, которые выстрелили. Опять же, чем они качественней смонтированы и сняты, тем больше народа привлекут.
  4. Сотрудничество с различными партнерками дает дополнительный шанс на популяризацию блога, а также неплохой доход.
  5. Услуги и товары – лучшие варианты для колабы. Сейчас в ТОПе курсы по Ютуб.
  6. Прорабатывайте базу своих подписчиков.
  7. Не пренебрегайте переводом субтитров ваших видео. Это поможет им стать популярными и среди иностранной аудитории. В этом поможет переводчик от Гугла.
  8. Если в ваших видео не заданы ключевые слова, тогда система ранжирует их по субтитрам. Это означает, что без них никуда.
  9. Сокращайте длинные линки.
  10. Специальные символы под роликом хорошо повышают конверсию.
  11. Высылайте ссылку на новый выпуск аудитории по почте.
  12. Не поленитесь сделать транскрипцию ролика. Так можно получить уникальную текстовую статью.
  13. Обязательно пишите свое имя в описании под видео.
  14. Если вы снимаете приколы, то проставляйте текущую дату. Это будет повышать их в поисковой выдаче.
  15. Если у вас коммерческий канал – загрузите на него реальные клиентские отзывы. Это повышает доверие посетителей.
  16. Серая монетизация – признак того, что ваш ресурс попал под фильтры.

Не стоит применять абсолютно все вышеперечисленные советы к вашему ютубу. Достаточно выбрать наиболее действенные и скомбинировать их, создав уникальную стратегию по продвижению ресурса.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph