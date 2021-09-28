Пуско-наладочные работы у трамплинов в Нижнем Новгороде закончат до конца года Общество

Фото: проект трамплинов

Пуско-наладочные работы у трамплинов в Нижнем Новгороде закончат до конца года. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на министерство строительства Нижегородской области.

Согласно информации, примерно в эти же сроки закончатся и работы по монтажу ограждения.

"Строительство проходит в региональном тренировочном центре Нижнего Новгорода на этапе пассажирской канатной дороги. Сроки запуска и режим работы будет определять компания-оператор канатки", - отметили в минстрое.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время запустят пассажирский канатный подъемник у нижегородского трамплина.

Стоимость строительства подъемника составляет порядка 210 млн рублей. Финансирование работ осуществляется из бюджета Нижегородской области.

Известно, что на подъемнике будут установлены 37 двухместных подвесных кресла. Движение подвесных кресел будет осуществляться на переменной высоте, средняя высота составляет 2-3 м.