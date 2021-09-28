Принципы осуществления законной перепланировки

Процедура перепланировки является законным мероприятием по изменению пространства внутри жилого помещения. В такой способ:

объединяется пространство гостиной и кухни, туалета с ванной;

создаются в новых зонах двери;

передвигаются стены, разделяющие комнаты;

создаются дополнительные перегородки и пр.

Из особенностей

Сегодня перепланировка допускается законно. Но не стоит забывать, что перемещение стен является серьезным вмешательством в целостную конструкцию здания. С целью сохранения прочности объекта, исправного функционирования всех коммуникаций осуществляется предварительное согласование. Для этого нужно обращаться в специализированные компании, которые помогают:

разбираться с документами;

получать положительный ответ в Мосжилинспекции.

При поиске надежной и ответственной организации для сотрудничества стоит обратить внимание на проектную мастерскую типа Pereplan. Специалисты помогают с согласованием перепланировок на протяжении многих лет. В целом компании пребывает в СРО, имеется соответствующий допуск.

Помимо реальной помощи с проектами клиенты получают быстрое согласование в обход неминуемых бюрократических нюансов. Неоспоримые плюсы сотрудничества с профессионалами:

консультация на бесплатной основе;

получение технического заключения и проекта, которые принимаются на согласовании в Мосжилинспекции;

выдача согласованной перепланировки конкретного жилого объекта.

Мероприятия, нужные для перепланировки

Каждый человек должен помнить, что недопустимо проведение запрещенных работ. В действующем постановлении перечислены запреты правительственного уровня. Например, недопустим демонтаж несущих стен, объединение с комнатами лоджий или балконов, монтаж ванной в спальне, если внизу имеются соседи.

Обязательным остается заказ для подготовки технического заключения, предварительного проекта. Документы выдаются соответствующими организациями, которые состоят в СРО, имеют право на осуществление такой деятельности. В противном случае документ не будет одобрен на согласовании.

Человек по своему усмотрению может и в самостоятельном порядке предоставлять бумаги в МЖИ, работать через согласователей. Сэкономить можно в первом случае, но быстрее работа будет проведена при помощи специалистов.

В результате человек получает квартиру, которая полностью разрешена к проживанию, продаже или дарению, передаче в наследство. К тому же через определенное время не возникнут проблемы и спорные вопросы с МЖИ, соседями.

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