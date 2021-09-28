Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в сливочном масле из Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в сливочном масле из Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Компания-производитель масла не называется, но отмечается, что услуги по качеству и составу масла производились на платной основе.

Производителю выданы рекомендации по устранению нарушений.

СПРАВКА:

Бактерии группы кишечной палочки являются одним из основных нормируемых показателей безопасности для всех без исключения молочных продуктов.

Наличие в продукте таких бактерий может привести к пищевому отравлению или к пищевым токсикоинфекциям.