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Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в сливочном масле из Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".
Компания-производитель масла не называется, но отмечается, что услуги по качеству и составу масла производились на платной основе.
Производителю выданы рекомендации по устранению нарушений.
СПРАВКА:
Бактерии группы кишечной палочки являются одним из основных нормируемых показателей безопасности для всех без исключения молочных продуктов.
Наличие в продукте таких бактерий может привести к пищевому отравлению или к пищевым токсикоинфекциям.
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