Положения о муниципальном контроле утверждены на очередном заседании Гордумы Дзержинска Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На очередном заседании городской Думы Дзержинска 28 октября были утверждены пять положений о муниципальном контроле. Как сообщили в пресс-службе Гордумы, они касаются сфер лесного хозяйства, благоустройства, городского транспорта и дорожного хозяйства, жилищного контроля, землепользования.

Формирование нового пакета документов потребовалось в связи внесением изменений в Федеральный закон №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле". Ранее одну часть нормативных актов, регулирующих правовые нормы в части муниципального контроля, утверждала администрация, другую – городская Дума.

В соответствии с федеральным законом, функции по утверждению положений о муниципальном контроле в целом возложены на местный представительный орган.

Положения о муниципальном контроле были разработаны совместно администрацией и Гордумой Дзержинска. На прошедшем заседании документы были поддержаны депутатским корпусом с учетом ряда поправок, внесенных думским правовым управлением.

"Пожалуй, основное отличие в том, что контрольные мероприятия будут проводиться на внеплановой основе. Осуществление контрольных функций, согласно принятым положениям, также останется за администрацией города", - пояснила председатель городской Думы Виктория Николаева.

Согласно разработанным нормам, основанием для проведения проверок и других контрольных мероприятий могут стать, например, наличие у администрации города сведений о причинении ущерба, требование прокурора по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, истечение срока исполнения решения администрации города об устранении выявленного нарушения.

Положения также включили нормы о профилактических мероприятиях, направленных на стимулирование добросовестного выполнения законодательства в той или иной сфере. Среди них – информирование, консультирование, объявление предостережения.

СПРАВКА:

Положения о муниципальном контроле разработаны с учетом Федерального закона №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле". Все виды муниципального контроля нацелены на соблюдение физическими и юридическими лицами законодательства в соответствующей сфере.

Объектом муниципального лесного контроля будут являться лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности и деятельность юридических и физических лиц по использованию, охране, защите лесов. Объектом муниципального земельного контроля – земля как природный объект и ресурс, земельные участки и их части.

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте сосредоточится на ремонте и содержании местных дорог, остановочных пунктах, транспортных средствах, осуществляющих пассажирские перевозки, деятельности по перевозке пассажиров и ряде других вопросов.

Объектом муниципального контроля в области благоустройства станут в том числе, земельные участки, здания, территории общего пользования, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, площадки для выгула животных, парковки, улицы, зеленые и водоохранные зоны, контейнерные площадки.

Муниципальный жилищный контроль будет контролировать соблюдение физическими и юридическими лицами требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда.