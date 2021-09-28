Принудительное взыскание задолженности ждет тысячу неплательщиков за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове Общество

Принудительное взыскание задолженности ждет тысячу неплательщиков за тепло и горячую воду в Дзержинске и Кстове в октябре. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Общая сумма долгов составляет порядка 19 млн рублей.

Согласно информации, неплательщики получили письменное уведомление. Если оплата не поступит в указанный в уведомлении срок, то судебный пристав-исполнитель может наложить арест на все банковские счета (в т.ч. зарплатные), транспорт должника, а также ограничить ему выезд за пределы РФ.

В октябре текущего года в рамках кампании "Внимание! Должник!" порядка двух тысяч неплательщиков за отопление и горячую воду были письменно проинформированы о возможности решить проблему с оплатой. Сделать это можно в офисе ЭнергосбыТ Плюс и ЕРКЦ либо по указанному в уведомлении телефону, обратившись непосредственно к руководителю управления по работе с дебиторской задолженностью филиала.

"Мы регулярно напоминаем клиентам о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды. К сожалению, не все понимают серьезность ситуации. Осознание приходит, когда у неплательщика арестовывают банковские счета, эвакуируют автомобили. Поэтому в интересах самих должников оперативно решить вопрос оплаты, чтобы избежать серьезных последствий", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.