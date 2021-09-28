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Политика

Сергей Кульков покинул Общественную палату Нижнего Новгорода

29 октября 2021 14:38  [59] Политика
Сергей Кульков

Сергей Кульков

Фото: с сайта нижегородского ДОСААФ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, полковник запаса Сергей Кульков сложил полномочия члена Общественной палаты Нижнего Новгорода в связи со сменой деятельности и переездом в другой регион. Об этом сообщили в городской администрации.

Общественная палата на заседании 28 октября приняла решение о сложении Кульковым полномочий члена палаты на основании его личного заявления в адрес председателя Геннадия Рябова. Ранее Сергей Кульков был выбран в Общественную палату Нижнего Новгорода по квоте главы города.

Как рассказали в городском департаменте общественных отношений, в ближайшее время будет объявлен приём заявок от желающих войти в состав палаты. Заявки будут приниматься в течение 30 дней, после чего глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выберет из кандидатов нового члена ОП.

Планируется, что до конца 2021 года городская Общественная палата продолжит свою работу в полном составе, добавили в департаменте общественных отношений.

Добавим, что Сергей Кульков в связи со сменой деятельности покинул и должность председателя регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, которую занимал с 2017 года. Исполняющим обязанности вместо него назначен Андрей Мастрюков.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения Общественная палата
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