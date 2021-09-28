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Бизнес

Контакт-центр банка "Открытие" признан лучшим на российском банковском рынке

29 октября 2021 17:57  [27] Бизнес

Банк "Открытие" впервые возглавил рейтинг контакт-центров крупнейших российских банков по результатам ежегодного исследования компании Naumen. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, контакт-центру банка "Открытие" присвоен класс А+, который является наивысшим возможным значением.

С июля по сентябрь авторы исследования тестировали работу контакт-центров 100 крупнейших розничных банков России. Оценивались скорость и качество обслуживания по телефону и во всех используемых цифровых каналах коммуникации с клиентами. В итоге контакт-центр банка "Открытие" признан лучшим среди банков первой категории, куда входят 10 российских кредитных организаций с активами выше 1 трлн рублей.

Контакт- центр банка "Открытие" получил оценку 92% за доступность (скорость обработки вызова, при нормативе 80% принятых обращений в первые 20 секунд после звонка) и 100% по FCR (First Call Resolution) - проценту решенных задач при первом обращении клиента.

Компания Naumen присвоила контакт-центру банка "Открытие" класс А+, который является наивысшим возможным значением. Это означает, что оба ключевых показателя - доступность и качество обслуживания обращений - выше 90%. В 2021 году банк "Открытие" стал единственным среди крупнейших банков страны, который удостоился этой наивысшей оценки.

"Мы долго шли к таким результатам. Эта награда станет для нашей команды дополнительной мотивацией, чтобы работать еще лучше, быстро и качественно помогая клиентам решать их вопросы и получать от общения с банком только положительные эмоции", - сказала старший вице-президент, руководитель Блока клиентского сервиса банка "Открытие" Наталья Смирнова.

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Теги:
Банки Открытие
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