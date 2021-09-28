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Общество

Жительнице Новинок утеплили стену после обращения в ГЖИ

30 октября 2021 13:18  [84] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Жительнице Новинок утеплили стену после обращения в ГЖИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с начала года более 200 жилых помещений в нагорной части Нижнего Новгорода утеплено на основании исполнительных документов, выданных Государственной жилищной инспекции.

Так, недавно состоялась проверка, как домоуправляющая компания "Комфортная городская среда" исполняет одно из выданных ведомством предостережений. На ул. Центральная, 25 в Новинках жительница квартиры пожаловалась на промерзание наружных стен зимой.

Коммунальщики выполнили утепление наружных стен жилого помещения. Однако убедиться в эффективности принятых мер можно будет только в зимний период.

"Вопрос остаётся на контроле", - заверил заместитель начальника Нижегородского отдела ГЖИ Максим Картунов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ГЖИ усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.

Нижегородцы могут подать жалобу в инспекцию одним из способов:
- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ;
- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;
- направив письменное обращение в Госжилинспекцию; - посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;
- через интернет-приемную сайта инспекции.

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Теги:
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