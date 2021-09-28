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Нижегородское "Торпедо" проиграло в гостях ХК "Сочи"

31 октября 2021 11:14  [68] Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородское "Торпедо" проиграло в гостях ХК "Сочи" со счетом 0:2. Об этом сообщается на сайте клуба.

ХК Сочи (Сочи) – Торпедо (Нижний Новгород) — 0:0 (0:0, 0:0,2:0).

Судьи: П.Овчинников, Р.Щенёв; Я.Париков, М.Строганов.

Торпедо: Тихомиров (58:17 – 59:21 – пустые ворота); Пайгин – Мартынов, Агостино – Миле – Жафяров; Леннстрём – Турбин, И.Федотов – Хривик — Заар; Марин – Орлов, Чехович – Михеев – Шенфельд; М.Федотов, Ураков – Белевич – Гончарук.
Голы: 1:0 – Николаев (Петьков, Гараев) – 47:23, 2:0 – Николаев (Гараев) – 58:24 (пустые ворота).
Штраф: 6 – 4 (Марин, Жафяров – по 2).

Напомним, что нижегородское "Торпедо" обыграло "Сочи" в домашнем матче в сентябре.

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