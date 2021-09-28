Почти две тысячи квадратных метров цветников с тюльпанами появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти две тысячи квадратных метров цветников с тюльпанами появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, в этом году районные администрации совместно с МБУ "Нижегородгражданпроект" разработали схемы устройства цветников из луковичных растений. Во всех районах работы по их устройству планируется выполнить к середине ноября.

Мэр города добавил, что клумбы и цветники с луковичными растениями появятся во всех районах Нижнего Новгорода, в том числе на значимых общественных пространствах - в скверах на пл.Горького, пл.Театральной, пл.Славы, по Ярмарочному проезду, в скверах имени Жукова, А.Григорьева, на площадях Минина и Пожарского, Героев, Киселева и др.