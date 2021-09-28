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Интернет-магазин AlexStore предлагает лицензионные ключи

01 ноября 2021 13:33  [32]

Запустить игру без ключа невозможно. И приобретать стоит именно лицензионный ключ. Что же такое ключ к игре или какой-то программе?

Ключ – это специальный код, который состоит из букв или цифр. Его используют для того, чтобы активировать программу. К тому же, он защищает программу для дальнейшего копирования. Ключи уникальны и с помощью одного кода можно активировать только одну игру. Что касается размера, то он не превышает и 25-ти символов.

Для того, чтобы пользователь мог запустить полную версию игры и были придуманы ключи. В специальное поле стоит ввести код и после его проверки все ограничения снимаются. К тому же, функциональность программы максимально улучшается. К примеру, пользователь получает доступ к мультиплееру и может принимать участие в различных сетевых сообществах. Игра, которая активирована лицензионным ключом, постоянно обновляется.

Интернет-магазин AlexStore https://alexstore.net/goods/?activation=xbox считается агрегатором. На сайте можно купить игры, а также приобрести ключи. Игры тут стоят намного дешевле, чем в других магазинах. Все дело в том, что компания сотрудничает с фирмами напрямую, а не через посредников.

Плюсы компании

У AlexStore немало преимуществ и те, кто уже покупал тут игры или ключи, заметили это. К основным достоинствам можно отнести различные критерии и у каждого пользователя они свои. Например, специалисты интернет-магазина предлагают игры по довольно низкой цене. Все дело в том, что они сумели обойти правила использования, которые стоят довольно дорого и поэтому предлагают клиентам выгодные условия использования программ. Постоянные клиенты интернет-магазина могут получить качественный контент и при этом не сильно потратиться. Но это далеко не все плюсы. Обратить внимание стоит на следующие преимущества, которые заслуживают внимания:

  1. Пользователь получает доступ к уникальным продуктам и не переплачивает. Интернет-магазин дорожит своими клиентами и предлагает большой ассортимент товара. И если сравнить интернет-магазин с другими, то можно будет найти довольно интересные предложения по доступной цене. Продукция продвигается одинаково, и нет выделения какого-то одного товара.
  2. Есть система бонусов и постоянных скидок, которая работает отлично. Руководство компании проводит разнообразные акции, в которых можно принять участие и получить какой-то определенный товар по низкой цене. Система скидок рассчитана не только на постоянных клиентов, но и на тех, кто покупает новинки или ключи на популярные игры.
  3. Тут можно купить только лицензионные ключи. Чтобы активировать ключ, нужно ознакомиться с инструкцией (она прилагается к каждому ключу). И если пользователь не может активировать ключ, то ему нужно сообщить об этом в службу поддержки. Специалисты дадут ценные советы и расскажут, как правильно ввести код, чтобы активация прошла успешно.
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