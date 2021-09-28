Интернет-магазин AlexStore предлагает лицензионные ключи

Запустить игру без ключа невозможно. И приобретать стоит именно лицензионный ключ. Что же такое ключ к игре или какой-то программе?
Ключ – это специальный код, который состоит из букв или цифр. Его используют для того, чтобы активировать программу. К тому же, он защищает программу для дальнейшего копирования. Ключи уникальны и с помощью одного кода можно активировать только одну игру. Что касается размера, то он не превышает и 25-ти символов.
Для того, чтобы пользователь мог запустить полную версию игры и были придуманы ключи. В специальное поле стоит ввести код и после его проверки все ограничения снимаются. К тому же, функциональность программы максимально улучшается. К примеру, пользователь получает доступ к мультиплееру и может принимать участие в различных сетевых сообществах. Игра, которая активирована лицензионным ключом, постоянно обновляется.
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