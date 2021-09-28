Задержан главный финансист ГК "Гармония-Нижегородец" Александр Алексеев Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Задержан главный финансист группы компаний (ГК) "Гармония-Нижегородец" Александр Алексеев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведомстве.

По его словам, в настоящее время мужчина уже помещен под стражу в СИЗО-1.

Отмечается, что мужчина проходит по уголовному делу о хищении бюджетных средств путем возмещения НДС на сумму более 500 млн рублей, уклонения от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации в размере более 3 млрд рублей и совершения незаконных финансовых операций.

По информации силовиков, на родственников мужчины - его дочерей и жену оформлен ряд дорогостоящего имущества.



Ранее сообщалось, что в 2019 году ГК "Гармония-Нижегородец" подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 3 млрд рублей.

При этом в 2018 году ТП "Нижегородец" совершило уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В результате компания не уплатила НДС за три квартала 2017 в сумме свыше 511,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 16 декабря 2020 года Михаил Жижин и еще 22 россиянина были задержаны в ходе масштабной спецоперации "Черепаха" национальной полиции Испании.

СПРАВКА:

ООО "ТП "Нижегородец" и ООО "Верус-Групп" входят в группу компаний "Гармония-Нижегородец", собственником которой является Михаил Жижин.