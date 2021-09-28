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Бизнес

Почти 300 предприятий-должников были ограничены в энергоснабжении с начала 2021 года

02 ноября 2021 11:13  [93] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Почти 300 предприятий-должников были ограничены в энергоснабжении с начала 2021 года. Об этом сообщили в ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород".

Согласно информации, по состоянию на 1 октября 2021 года в Нижегородской области насчитывается 3 096 должников-юридических лиц, чья суммарная задолженность перед компанией составляет несколько миллиардов рублей.

Гарантирующий поставщик не только ведет активную судебную работу с должниками, взыскивая долги, но и ограничивает неплательщикам электроэнергию. Так с начала 2021 года 261 предприятие осталось без энергоснабжения из-за халатного отношения к обязательствам по оплате потребленного ресурса.

На сайте nn.tns-e.ru в разделе клиенты с дебиторской задолженностью размещен список организаций, которые регулярно не исполняют свои обязательства. В таблице указаны предприятия и организации, имеющие задолженность за потребленную электроэнергию свыше 1 млн рублей более чем за 2 расчетных периода.

По состоянию на октябрь 2021 года в их число входят, например:

  • МУП "Водоканал" (городской округ город Шахунья) с долгом 21,2 млн рублей;
  • АО птицефабрика "Ворсменская" с долгом 11, 9 млн рублей;
  • МУП ЖКХ "Ильиногорское" (рабочий поселок Ильиногорск) с долгом 6 млн рублей.

Информация о клиентах с дебиторской задолженностью, включая юридические адреса, ИНН и сумму долга, обновляется на сайте "ТНС энерго НН" ежемесячно.

"ТНС энерго Нижний Новгород" призывает предприятия и организации Нижегородской области оплачивать электроэнергию вовремя и в полном объеме, чтобы избежать возможных судебных разбирательств, ограничения энергоснабжения, оплаты штрафных санкций и изъятия имущества.

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Теги:
ТНС Энерго
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