Торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall" откроется в Нижнем Новгороде 25 ноября Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall" откроется в Нижнем Новгороде 25 ноября. Об этом сообщается на странице ТРЦ в соцсети Instagram.

В этот день состоится техническое открытие.

"Новые магазины, синергия шопинга и развлечений, удобное расположение и большая парковка - на проспекте Гагарина, 35к1", - говорится в сообщении.

Аквапарк "Океанис" откроется в здании позднее - в первом квартале 2022 года. Вместе с аквапарком откроется термальная зона для вип-посетителей и спортклуб Okeanis fitness. Последний может начать работу немного раньше.

Напомним, что изначально инвестор планировал открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом дата открытия перенеслась на IV квартале 2019 года. В январе назывался новый срок открытия - сентябрь 2020 года. Тогда на изменение сроков повлияла пандемия коронавируса - подрядные организации не могли выйти на объект из-за режима повышенной готовности. Кроме того, карантин влиял на поставку зарубежного оборудования, необходимого для возведения объекта. Затем в компании сообщали, что аквапарк будет открыт в августе 2021 года.

Инвестиции в строительство торгово-развлекательного комплекса составляют 5 млрд рублей.