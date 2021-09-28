Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
02 ноября 2021 14:11  [3] Торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall" откроется в Нижнем Новгороде 25 ноября
02 ноября 2021 13:24  [63] ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 13%
02 ноября 2021 12:56  [110] Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с бумкомбинатом "Волга"
02 ноября 2021 11:46  [124] ВТБ: продажи ипотеки в России вырастут до 5,8 трлн рублей
02 ноября 2021 11:13  [120] Почти 300 предприятий-должников были ограничены в энергоснабжении с начала 2021 года
02 ноября 2021 10:50  [1189] Задержан главный финансист ГК "Гармония-Нижегородец" Александр Алексеев
02 ноября 2021 10:41  [127] ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов
01 ноября 2021 18:04  [277] Полный перечень мер региональной поддержки для бизнеса разместили на инвестиционном портале Нижегородской области
01 ноября 2021 17:04  [253] "Открытие Инвестиции": инвестиционный бизнес группы "Открытие" показал рекорды роста за девять месяцев 2021 года
01 ноября 2021 16:11  [264] ВТБ профинансирует строительство ЖК в Нижнем Новгороде на сумму более 2 млрд рублей
Бизнес

Торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall" откроется в Нижнем Новгороде 25 ноября

02 ноября 2021 14:11  [3] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall" откроется в Нижнем Новгороде 25 ноября. Об этом сообщается на странице ТРЦ в соцсети Instagram.

В этот день состоится техническое открытие.

"Новые магазины, синергия шопинга и развлечений, удобное расположение и большая парковка - на проспекте Гагарина, 35к1", - говорится в сообщении.

Аквапарк "Океанис" откроется в здании позднее - в первом квартале 2022 года. Вместе с аквапарком откроется термальная зона для вип-посетителей и спортклуб Okeanis fitness. Последний может начать работу немного раньше.

Напомним, что изначально инвестор планировал открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом дата открытия перенеслась на IV квартале 2019 года. В январе назывался новый срок открытия - сентябрь 2020 года. Тогда на изменение сроков повлияла пандемия коронавируса - подрядные организации не могли выйти на объект из-за режима повышенной готовности. Кроме того, карантин влиял на поставку зарубежного оборудования, необходимого для возведения объекта. Затем в компании сообщали, что аквапарк будет открыт в августе 2021 года.

Инвестиции в строительство торгово-развлекательного комплекса составляют 5 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Открытие Торговый центр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph