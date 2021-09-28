И.о. начальника ГУ Минюста России по Нижегородской области Олег Чигрик проведёт личный приём граждан Политика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

И.о. начальника ГУ Минюста России по Нижегородской области Олег Чигрик проведёт личный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, мероприятие состоится с 11:00 до 12:00 25 ноября.

На встрече жители региона смогут проконсультироваться по вопросам оказания международной правовой помощи, исполнения уголовных наказаний, принудительного исполнения судебных актов, регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций, государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов, внесения изменений и дополнений в них. Также можно сообщить о фактах нарушений прав граждан в ходе оказания услуг нотариусами, адвокатами и органами ЗАГС.

Для участия потребуется предварительная запись. Заявки будут принимать с 10 по 18 ноября с 10:00 до 17:00 по телефону (831) 274-60-11 (контактное лицо - Вихарева Наталья Николаевна). По этому же номеру можно уточнить подробности.