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Анонсы событий для СМИ на 22 ноября 2021 года
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Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 22 по 28 ноября 2021 года

22 ноября 2021 13:00  [109] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 22 по 28 ноября 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

27, 28 ноября -  спектакль по пьесе Светланы Петрийчук "Комета Г" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина:

26 ноября - опера Петра Чайковского "Евгений Онегин" (12+);
27 ноября - балет Петра Чайковского по сказке Шарля Перро "Спящая красавица" (0+);
28 ноября - оперетта Франца Легара по пьесе Владимира Масса и Михаила Червинского "Веселая вдова" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

23 ноября - спектакль по рассказам Антона Чехова "Который из трех?" (12+);
24 ноября - спектакль по мотивам русской народной сказки "Летучий корабль" (6+);
25 ноября - спектакль по пьесе Валентина Катаева "День отдыха" (12+);
27 ноября - спектакль по пьесе Флориана Зеллера "Папа" (16+);
27 ноября - спектакль по сказке Алексея Толстого - "Приключения Буратино или тайна золотого ключика" (6+);
28 ноября - спектакль по сказке "Бременские музыканты" (6+);
28 ноября - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

26, 27 ноября спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (6+);
28 ноября - спектакль по сказке Александра Пушкина "Золотой петушок" (6+).

Детский театр "Вера":

25 ноября - музыкальная сказка по пьесе Елены Кисельковой "Карлик нос" (6+);
26 ноября - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Стеклянный, оловянный, деревянный" (6+);
27 ноября - спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "The Winter’s Tale" (12+);
28 ноября - спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова: 

24 ноября - мюзикл Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева "Парижские тайны" (12+);
28 ноября - мюзикл по мотивам повести Александра Пушкина "Дубровский" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

24 ноября - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);
27 ноября - пластическая комедия с элементами немого кино "Шарло" (12+);
28 ноября - спектакль по пьесе Александра Монвиж-Монтвида "Новый Амфитрион" (16+);
28 ноября - музыкальная сказка "Трое в лесу: Новые приключения" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

27 ноября - спектакль по пьесе Александра Островского "Гроза" (16+);
28 ноября - спектакль по произведению Николая Гоголя "Ревизор" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

23 ноября - концерт певицы Дианы Анкудиновой (6+);
24 ноября - шоу Radio Queen "Богемская рапсодия" с симфоническим оркестром (12+);
25 ноября - концерт "Легенды ВИА 70-80х "Мы из СССР" (12+);
27 ноября - концерт коллектива "Солисты Неоклассика" в сопровождении струнного оркестра "Музыка Людовико Эйнауди" (6+);
28 ноября - концерт "Аэрофоны: игра воздуха со звуком" - абонемент №13 "Органная азбука" (0+);
28 ноября - абонемент №8 "Литературные встречи в Кремле" - Михаил Черняк(6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

22 ноября - концерт оркестра баянов и аккордеонов, оркестра русских народных инструментов к 75-летию ННГК (6+);
23 ноября - концерт солистов, ансамблей и симфонического оркестра студентов консерватории к 75-летию ННГК (6+);
24 ноября - концерт-презентация "Композиторы и музыковеды Нижнего Новгорода" (6+);
24 ноября - концерт выпускников консерватории "Alma mater" к 75-летию ННГК (6+);
25 ноября - концерт ведущих солистов, ансамблей, гостей юбилейных мероприятий и смешанного хора студентов консерватории к 75-летию ННГК (6+);
26 ноября - концерт органного фестиваля "VOX HUMANA" - Андрей Бардин (Красноярск) (6+);
27 ноября - концерт класса профессора Г.Б. Благовидовой (фортепиано) (6+);
28 ноября - концерт класса профессора Е.А. Флёровой (камерный ансамбль) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

23 ноября - программа "Парад планет" (6+);
24 ноября - программа "Созвездия" (12+);
25 ноября - лекция "Планета Земля" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Азбука звездного неба" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+); 
26 ноября - программа "Созвездия" (12+), программа "Парад планет" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "90 минут под куполом планетария" (12+);
27 ноября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Приключения капельки воды" (6+),  лекция "Азбука Земли" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), программа "Созвездия" (12+);
28 ноября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Далекие миры - иная жизнь?" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка "Осенний вернисаж" (0+), выставка работ Владимира Величко "Живописное измерение" (0+);

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): всероссийская художественная выставка "Единение 2021 год" (0+).

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+), экспозиция старинных флотских приборов (0+).

FUTURO Gallery: выставка Егора Плотникова "Вычитания" (0+).

Планируемые мероприятия:

Арсенал:

23 ноября - показ оперы Алессандро Скарлатти "Юдифь" с комментариями музыковеда Ксении Ануфриевой (0+);
24 ноября - лекция Риммы Газе "Сложно не заметить, невозможно назвать" (0+);
25 ноября - арт-медитация по выставке "Неназываемое" с Риммой Газе (0+);
25 ноября - лекция Ксении Ануфриевой "Главные хиты в истории оперы" (0+);
27 ноября - мастерская описаний "Тифлокомментарий - это поэзия" (0+).

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Теги:
Музеи Музыка Театры
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