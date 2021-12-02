Постоянная экспозиция западноевропейского искусства открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Постоянная экспозиция западноевропейского искусства открылась в Нижегородском государственном художественном музее|Зарубежное искусство (Верхневолжская набережная,3) 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В обновленные стены Дома Сироткина вернулась основная часть собрания музея.

"Мы постарались по-новому взглянуть на собрание западноевропейской живописи, вновь ввели в экспозицию работу Лукаса Кранаха Старшего, "Лукрецию", посвятив отдельный зал, без преувеличения, выдающемуся памятнику серверного возрождения. Абсолютно иначе мы показываем фламандцев, полотна итальянских мастеров, французское искусство", - рассказал генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

В основе коллекции западноевропейского искусства НГХМ лежат крупные художественные собрания дворянских имений В.П. Шереметева, В.П. Орлова-Давыдова, С.С. Абамелек-Лазарева и других. Кроме того, часть коллекции составляют произведения, переданные из центральных государственных учреждений в региональные: так, в Нижегородский музей попали работы из ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа.

"В обновленный Дом Сироткина вернулась основная часть собрания западноевропейского искусства. Раньше в помещениях первого этажа хранились фонды, сейчас их перевезли в Дом губернатора, что позволило расширить выставочные пространства. Произошли изменения и в расставленных акцентах, искусствоведы постарались, чтобы посетители взглянули под иным углом даже на хорошо знакомые шедевры", - отметила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Коллекции принадлежат к разным национальным школам. На выставке можно ознакомиться с произведениями таких известных мастеров, как Якоб Йорданс, Давид Тенирс Младший, Джузеппе Мария Креспи, Орас Верне и Пьер Огюст Ренуар. Работы западноевропейских мастеров, показанные в залах второго этажа, охватывают период с XVII по XIX век. Посетителей ждет большое жанровое многообразие - от библейских и мифологических сюжетов до пейзажей и натюрмортов.

Помимо этого, в экспозиции представлена самая ранняя в музейной коллекции работа неизвестного итальянского мастера XV века "Воскресение Христа", датированная 1423 годом. Это произведение во многом продолжает традиции готического искусства.

Для посетителей выставка доступна с 4 декабря.

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