"Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование "Сатурн - Управление активами" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование "Сатурн - Управление активами". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, "Открытие Капитал" реализовал комплексную сделку мезонинного финансирования с ООО "Сатурн - Управление активами" по приобретению 37 объектов коммерческой недвижимости. Структура сделки предполагает заключение долгосрочных договоров аренды приобретаемых объектов. "Открытие Капитал" планирует дальнейшее содействие росту портфеля недвижимости и акционерной стоимости ООО "Сатурн - Управление активами".

Генеральный директор "Открытие капитала", вице-президента банка "Открытие" Тимур Хамраев: "Наша задача не только предоставлять дополнительный источник финансирования своим партнерам, но и инвестировать в привлекательные проекты с высокой потенциальной доходностью".

"Для нас сотрудничество с банком "Открытие" важный шаг к еще более динамичному развитию бизнеса, позволяющий упрочить позиции на рынке. Мы продолжим искать новые рыночные возможности для наращивания портфеля качественных активов в сфере торговой недвижимости", — комментирует Михаил Князев, генеральный директор "Сатурн – Управление активами".