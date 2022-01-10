В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
25 января 2022 16:14  [23] "Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование "Сатурн - Управление активами"
25 января 2022 16:07  [46] Нижегородские экспортеры смогут вернуть до 70% потраченных на омологацию средств
25 января 2022 15:51  [86] Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек
25 января 2022 12:01  [129] ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки
24 января 2022 18:46  [302] ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%
24 января 2022 18:21  [410] Президент ЛУКОЙЛа посетил Кстовский НПЗ
24 января 2022 15:10  [261] Банк "Открытие" обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ
24 января 2022 13:51  [355] "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" подвел итоги работы за 2021 год
24 января 2022 12:59  [333] Оператор билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс
24 января 2022 10:18  [290] Бумажная или электронная: в "ТНС энерго НН" рассказали, какая квитанция удобнее
Бизнес

"Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование "Сатурн - Управление активами"

25 января 2022 16:14  [23] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Открытие Капитал" предоставил мезонинное финансирование "Сатурн - Управление активами". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, "Открытие Капитал" реализовал комплексную сделку мезонинного финансирования с ООО "Сатурн - Управление активами" по приобретению 37 объектов коммерческой недвижимости. Структура сделки предполагает заключение долгосрочных договоров аренды приобретаемых объектов. "Открытие Капитал" планирует дальнейшее содействие росту портфеля недвижимости и акционерной стоимости ООО "Сатурн - Управление активами".

Генеральный директор "Открытие капитала", вице-президента банка "Открытие" Тимур Хамраев: "Наша задача не только предоставлять дополнительный источник финансирования своим партнерам, но и инвестировать в привлекательные проекты с высокой потенциальной доходностью".

"Для нас сотрудничество с банком "Открытие" важный шаг к еще более динамичному развитию бизнеса, позволяющий упрочить позиции на рынке. Мы продолжим искать новые рыночные возможности для наращивания портфеля качественных активов в сфере торговой недвижимости", — комментирует Михаил Князев, генеральный директор "Сатурн – Управление активами".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph