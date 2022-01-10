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Эвалар для кожи, волос и ногтей. Инструкция по применению

25 января 2022 15:27  [80]

Современный образ жизни, стрессовые ситуации, постоянная беготня, недосыпание, нездоровое питание, плохая экология. Все перечисленное оказывает негативное влияние на состояние и организм человека. Поэтому каждый современный человек, заботящийся о собственной красоте и здоровье, подпитывает свой организм дополнительными питательными веществами, которые не только поддерживают тонкий баланс в работе организма, но и позволят улучшить общее состояние организма, обрести спокойствие и уверенность в себе.

Так уже по всему миру свою популярность получили активные биологические добавки. Данные продукты буквально полностью состоят из различных витаминов, микроэлементов и питательных веществ. Однако приобретая БАДы необходимо помнить, что данные вещества не являются лекарственными средствами, они не смогут полностью заменить таблетки, но прекрасно дополнят любое лечение.

Биологические активные добавки для здоровья и красоты являются некими концентрированными веществами, основанными на активных, а главное, натуральных веществах. Данные комплексы необходимо принимать определенный период времени – курсом или же на постоянной основе, если это необходимо.

БАДы, как правило, содержат в себе:

  • витамины;
  • минеральные кислоты;
  • жирные кислоты, необходимые организму;
  • антиоксиданты;
  • ферменты.

В этой статье рассмотрим продукцию компании «Эвалар» активно влияющую на красоту волос, ногтей и кожи лица. Продукцию можно посмотреть по ссылке https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/19885/.

Одним из крупнейших производителей активных биологических добавок на российском рынке является крупнейшая фирма «Эвалар». Главный центр производственных сил расположен на Алтайском крае в городе Бийске.

Данная компания разрабатывает множество различных добавок растительного и животного происхождения.

Шампунь и бальзам

Привлекательная коробочка, содержащая полный состав средств на русском языке. Внутри приятная на вид туба с откидной крышкой для удобства. Общий объем средства 250 мл. Что очень важно расход минимален, шампунь прекрасно пенится, поэтому его точно хватит на долгое время.

Состав имеет натуральные природные компоненты, а именно, пантотеновая кислота – витамин группы В, обладающий увлажняющими свойствами, ускоряет процесс регенерации кожного покрова и защищает волосяную луковицу, плотно закрепляя ее. Кератин улучшает кожу головы, положительно воздействует на волос, запечатывая его неровные чешуйки и защищая от воздействия окружающий среды. Благодаря кератину волосы послушные и легко расчесываются, можно забыть о «мочалке» на кончиках волос. Шампунь и бальзам содержат экстракт конского каштана, который в свою очередь насыщает кожу головы полезными минералами, улучшает и ускоряет обменные процессы. Волосы ускорят свой рост и перестанут катастрофически выпадать.

Данный шампунь не содержит сульфатов, пожалуй, это главный его плюс, он бережно очищает кожу головы, при этом вымывая лишние сальные и потовые выделения.

Основным преимуществом этого шампуня является то, что он бессульфатный. Натуральные протеины также содержатся в данном продукте, причем сразу в количестве шести.

Данный продукт протестирован в клинических условиях, и эффективность его доказана на практике.

После прохождения полного курса, многие отмечали значительные внешние изменения структуры волос. Волосы обретают здоровый и ухоженный вид по всей длине волос, волосы не пушатся и не иссечены. Проходит перхоть и сухость кожи головы.

Бальзам же является комплексным добавлением и усиливает работу шампуня.

Лосьон

Имеет большое воздействие на кожу головы, предотвращает перхоть и выпадение волос. Увеличивает скорость роста и объем. Многие после использования отмечают рост новых волосков. Лосьон за счет аминофиллина активирует спящие волосяные луковицы. Гиалоурановая кислота насыщает и питает волосы.

Витаминный комплекс

Данный комплекс помогает воздействовать на необходимую зону внутренне. Он содержит следующие активные вещества:

  • аутолиз пивных дрожжей;
  • таурин;
  • цистин;
  • экстракт полевого хвоща;
  • ZnO;
  • биотин.

За счет данных компонентов в организме усиливаются механизмы выработки коллагена, активируется вещественный обмен. Что приводит к укреплению волос.

Существует еще один косметический комплекс от компании «Эвалар», решающий три проблемы сразу. Он обладает невероятным составом, влияющим на состояние волос, ногтей и кожи.

К сожалению, не у всех есть возможность регулярно посещать СПА-салоны из-за нехватки времени или денежных средств. Однако, с данным комплексом, в этом нет необходимости. Все желаемое можно достичь в условиях дома. В этом поможет натуральный продукт от компании «Эвалар» для волос, кожи и ногтей.

В результате действия данного комплекса можно заметить свежесть и естественный, ровный цвет лица, густоту и послушность волос, силу и ровность ногтей. Данные витаминные добавки питают и восстанавливают естественную красоту, воздействуя на организм человека изнутри.

Волосы, ногти и кожа нуждаются в одних и тех же веществах, потому что состоят из одного материала – белка. Белок в свою очередь состоит из различных наборов аминокислот. Поэтому недостаток белка в организме моментально влечет за собой вялость кожи и преждевременное старение. Однако, естественным питанием белок очень сложно добрать, так как он участвует и при старении мышц тела, его уже не достаточно или вовсе не хватает для воздействия на волосы, кожу и ногти человека.

В таком случае идеально подходят БАД для волос, кожи и ногтей, в качестве каждодневного средства для насыщения различными ферментами и аминокислотами.

В составе комплекса можно найти:

  • Диметилсульфон (DMSO2) — естественное вещество, является одним из источников пищевой натуральной серы, необходимой здоровому человеку. Сера в свою очередь основная составляющая кератина и коллагена. Кератин же отвечает за строительство структуры волог и ногтей. Коллаген является основой эпителия. Недостаточное количество серы в организме выражается кожными высыпаниями и неровностями, потухшими и ломкими волосами, хрупкими и гнущимися ногтями.
  • Алифатическая серосодержащая аминокислота – цистеин главный питательный микроэлемент, который препятствует старению и увяданию. Цистеин находится в составе альфа-кератинов, то есть содержится в белке, необходимом для красоты и здоровья.
  • L-Лизин — необходимая для нормального функционирования организма аминокислота, которая поступает в него лишь с продуктами питания и биологически активными веществами. Организм человека не может самостоятельно ее воспроизводить. Данная аминокислота – один из элементов коллагена. Учеными доказано, что приемом данных кислот, возможно вылечить даже тяжелые формы кожных болезней.
  • Витамин С играет важную роль во множестве процессов организма. Этот витанмин проникает вместе с продуктами питания или пищевыми добавками. Его участие особо цениться учеными в создании и удержании в организме коллагена.
  • Фукус, содержащий множество элементов макроэлементов, играющих весомую роль для человеческого организма. Это железо, магний, фосфор, цинк, кальций и многие другие. Содержит клетчатку, нормализующую обменные процессы. Фукус способствует веведению из организма шлаков и токсинов, восстановлению вещественного баланса в организме.
  • Цинк помогает контролировать и корректировать обмен веществ. Острый дефицит данного вещества приводит к замедленному росту волос и ногтей, шелушению и закупориванию кожи. Именно нехватка цинка вызывает появление всем ненавистных белых пятен на ногтях. Восполнение организма цинком приведет в норму гормональный фон, решит проблему с шелушением, воспалением и открытыми порами кожи.
  • Медь играет огромную роль в работе организма. Главная роль – поддержка строения структуры антиоксидантных ферментов. Они, в свою очередь, выполняют защитную функцию от высокотоксичных кислородных атомов, появляющихся в организме. Данное вещество поддерживает эластичность и упругость кожи, предотвращая преждевременное увядание и старение. Фермент обеспечивает целостное состояние клеток, именно поэтому, его часто можно увидеть в составах антивозрастной косметики.

Как принимать?

Способ применения указан в инструкции, прилагающийся к витаминному комплексу.

Взрослым необходимо принимать 1 раз в день по 2 таблетки во время принятия пищи. Таблетки довольно крупные, поэтому можно их разжевать или разломить на части. Запивать обильным количеством воды. Это весьма удобно, так как прием БАДа 1 раз в день, выпил утром и забыл на весь день. Курс приема составляет от двух месяцев. Однако, если присутствует необходимость курс можно продлить вплоть до четырех месяцев, после чего сделать перерыв в срок до одного месяца.

Важно помнить, что биологические активные добавки не являются лекарственными препаратами. И не могут заменить полноценное лечение. К выбору добавок следует относиться также тщательно, как и к выбору лекарств.

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