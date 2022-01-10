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День памяти православного святого Максима Грека: обряды и традиции

31 января 2022 08:37  [52]

Константинопольский монах Максим Грек был канонизирован Русской православной церковью не только за свою праведную и смиренную жизнь, а также за чудеса, которые происходили при посещении его могилы в Троице-Сергиевой Лавре. Считается, что его почитают в народе как святого, покровительствующего семье и браку. Поэтому в день его памяти, который отмечается в церковном календаре каждый год 3 февраля, в народе принято проводить гадание на любовь и просить у святого защиты и помощи в создании семьи.

История памятной даты

Православный святой, имевший греческое происхождение, родился в богатой семье. Получив хорошее образование при православном монастыре, он стал много путешествовать в рамках православной миссии, изучал языки и занимался переводом греческих священных книг, занимался изучением древних рукописей, хранившихся в монастыре на горе Афон, считающейся святым местом для православных. Для того он принял иночество, так как находится на территории греческого православного монастыря могли только монахи. По просьбе патриарха Константинополя он отправился в Москву, чтобы переводить на церковно-славянский язык греческих священных писаний:

  • псалтыря;
  • Евангелия;
  • Ветхого завета и др.

Московский митрополит Варлаам высоко оценил работу Максима Грека по правке священных писаний на церковно-славянском языке, но все изменилось, когда его место занял митрополит Даниил. Сначала между Максимом Греком и им возник конфликт из-за того, что грек не хотел переводить священные христианские писания с рукописей русских раскольников и ссылался только на греческие источники. После того, как Грек отрицательно высказался о желании Великого Московского князя развестись со своей бездетной женой, он впал в немилость и был на 6 лет заключен в темницу. Считается, что в это время его посетил Ангел, который велел ему со смирением переносить все лишения. После освобождения из тюрьмы Грек переезжает в Троице-Сергиеву Лавру, где работает с древними документами до самой смерти, наступившей 3 февраля 1556 году, в день его покровителя Максима Исповедника в возрасте 82 лет.

Народные традиции

Считалось, что нужно в этот день идти в церковь и молить святого о защите семьи, о заступничестве сирот и вдов. В народе считалось, что в этот день можно делать заговор на прочную семью, девушки гадали на женихов. В домах принято было готовить праздничный стол, на который подавали пироги с разной начинкой.

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