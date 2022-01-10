Можно ли носить несколько цепочек одновременно?

Серебряная цепочка – популярное украшение, которое есть у каждой женщины. Эксперты считают, что данное ювелирное украшение позволяет придать образу яркости и подчеркнуть свой вкус. Они подходят не только романтическим натурам, но и серьезным бизнес-леди, а также школьницам и даже представителям сильного пола.

Давайте попробуем разобраться, с чем носить цепочку и как правильно подобрать идеальный вариант.

Можно ли носить несколько цепочек?

Количество цепочек https://www.bronnitsy.com/catalog/tsepochki/tsepochki-iz-serebra/, которые можно носить одновременно, может быть разным. Кого-то устраивает одна тоненькая цепочка, а кто-то предпочитает носить шикарное колье. Есть те, кто предпочитает носить сразу несколько цепочек. Оказывается, на выбор украшений влияет не только возраст и стиль одежды, но и повод.

Есть базовые критерии, которые позволяют правильно подобрать украшение и носить сразу несколько цепочек. Правильный выбор позволяет выглядеть прекрасно.

Чтобы не переборщить, в качестве дополнения к нескольким цепочкам можно добавить миниатюрные сережки и скромное колечко. Цепочки должны быть разной длины.

Далеко не со всеми вещами такие украшения смотрятся хорошо. Желательно, выбирать однотонные водолазки или рубашки, которые застегнуты не на все пуговицы. Можно обратить внимание и на платья, но только свободного кроя.

Если выбор был сделан в пользу нескольких цепочек, то их обязательно стоит сочетать с различными кулончиками или приобрести красивый нательный крестик. Но ювелирная мода доказывает, что можно обойтись и без этого.

Кому подходит серебро?

Молодые девушки часто делают выбор в сторону серебряных украшений. И в этом нет ничего удивительного, потому что эти украшения не просто красивые, но и легкие. Дамы в возрасте обычно делают ставку на золотые украшения и стараются приобрести толстые цепочки. Что касается мужчин, то тут выбор неоднозначен, потому что мужчины выбирают те изделия, которые им просто нравятся и не обращают внимания на веяния моды.

Что касается размера цепочки https://www.bronnitsy.com/catalog/tsepochki/, то он может быть каким угодно. Все зависит от личных предпочтений. При выборе цепочки стоит обращать внимание на:

Прическу;

Цвет глаз;

Цвет кожи;

Черты лица;

Личные предпочтения.

В продаже на bronnitsy.com можно найти различные цепочки. Отдельного внимания заслуживают комплекты цепочек, которые можно носить вместе. Они идеально подходят друг другу и позволяют создавать различные образы, где акцент будет сделан именно на украшение.

Есть специальные колье, которые созданы сразу из нескольких цепочек. Смотрятся они отлично и модницы не могут пройти мимо таких украшений.

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