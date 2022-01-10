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Проект "Анатомия Надежды"

31 января 2022 09:21  [35]

В жизни человека могут случиться разные ситуации. И если мужчины могут как-то выкрутиться и помочь себе, то женщинам бывает намного труднее. Проект Анатомия Надежды был создан специально для женщин, которые попали в трудную ситуацию и не могут справиться со своей проблемой самостоятельно.

Большинство женщин предпочитают полностью зависеть от мужа. Они воспитывают детей, занимаются их развитием, ведут домашнее хозяйство, но не имеют образования и нигде не работают. Их содержит муж. Зачастую, в таких семьях, мужчина чувствует себя героем и может поднять руку на свою спутницу жизни. Если верить статистике, то каждая третья женщина переживала насилие по отношению к себе.

Рано или поздно женщина устает терпеть издевательства и уходит из семьи. Ее привычный мир рушится, и она остается одна. Ребенок нуждается в постоянном уходе, а ей нужно идти на работу, чтобы прокормить себя и малыша. Но, большая часть женщин, ничего не умеют, кроме ухода за своей семьей.

Наш фонд помогает женщинам, которые оказались в нелегкой ситуации. Мы верим, что черная полоса в жизни закончиться и наступит новый день, который принесет колоссальные изменения.

Большинство женщин всю жизнь терпят издевательства, потому что думают, что не смогут себя содержать. Одно дело, если у человека есть образование, рабочее место и близкие, которые готовы поддержать и помочь. Но что делать, если всего этого нет, а жить дальше нужно. Женщины зависят от своего мужа материально и не могут начать самостоятельную жизнь, потому что супруг влиятелен и может отобрать детей.

Мы помогаем начать жить с самого начала. Каждая женщина, которая приходит к нам за помощью, получает поддержку и может обзавестись полезными знаниями.

Мы ставим перед собой разные задачи и практически все решаем. Женщины могут обучаться и получать новые знания совершенно бесплатно. Наши специалисты оказывают помощь и консультируют по самым разным вопросам. К тому же, новичок будет тепло принят. Все участницы проекта обретают уверенность в завтрашнем дне и учатся не бояться трудностей. Женщина учится самостоятельности и начинает самореализовываться.

Проект был создан не так давно. Особенно остро этот вопрос встал в период пандемии, когда люди вынуждены были сидеть взаперти. Но попав в центр помощи, женщина начинает чувствовать себя под защитой и не переживает, что на нее будут оказывать психологическое воздействие.

Острые вопросы еще сильнее обострились в период пандемии. И многие женщины, которые попали в трудную ситуацию, смогли высказать все, что накопилось на душе.

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