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Основные преимущества смс-рассылок

31 января 2022 09:31  [35]

SMS рассылка – это сообщения, которые отправляют разным людям для того, чтобы добиться какого-то результата в продажах. Маркетинговый инструмент работает отлично и приносит неплохую прибыль. С помощью текстовых сообщений можно донести до получателей важную информацию. Но, чтобы добиться результата, рассылку дополняют другими способами продвижения, которые приносят не меньший результат. Например, сообщения рассылаются еще и на электронную почту.

Количество людей, которые активно используют смартфон, растет с каждым днем. Мобильные телефоны нужны нам не только для осуществления звонков, но и для посещения различных сайтов и выполнения работы. В день мы открываем огромное количество разнообразных сайтов и изучаем самую разную информацию. На это обратили внимание маркетологи, которые помогают компаниям найти свою целевую аудиторию и начинают активно с ней взаимодействовать.

Основные достоинства

Несмотря на то, что современные пользователи активно пользуются различными мессенджерами, сообщения на телефон так же приходят. Многие компании делают упор именно на это. Они рассылают потенциальным клиентам простые смс. И в этом нет ничего удивительного, потому что подобное решение приносит неплохой результат. Давайте обратим внимание на достоинства СМС-рассылок. К ним можно отнести:

  1. Практически 100% открываемость. Если на телефон приходит сообщение, то пользователь его обязательно откроет. Если верить статистике, то открывают сообщения 98% получателей.
  2. Полученное сообщение обязательно заинтересует пользователя и замотивирует его к дальнейшим действиям. К примеру, компания рассылает сообщение, в котором говориться о предстоящих акциях или каких-то интересных предложениях. Получателю становится интересно, и он переходит на сайт, а там и до покупки недалеко.
  3. Читают подобные сообщения быстро, и подобный подход приносит неплохой результат. Опять же, если внимательно изучить статистику, то читаются такие сообщения всего на несколько секунд. Следовательно, компания решает свои задачи быстро.
  4. Чтобы разослать потенциальным клиентам сообщение, не требуется иметь каких-то специальных навыков или где-то обучаться. Есть готовые шаблоны, которые можно использовать.
  5. СМС-рассылки многофункциональны. Подобный способ подходит для разных сфер, и многие владельцы бизнеса активно их используют. К примеру, таким образом многие бренду сообщают клиентам о поступлении новой коллекции или начале распродажи. К тому же, рассылка может использоваться и как способ рассказать пользователям о каких-то событиях и новостях. Многие компании таким образом стараются достучаться до своих пользователей и узнать их отношение, а также просят рассказать, что их не устраивает в обслуживании.
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