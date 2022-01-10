Правила размещения торговых павильонов в Нижнем Новгороде изменятся с 1 февраля Бизнес

Варианты облика НТО из каталога форэскизов Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Изменения по размещению нестационарных торговых объектов (НТО) в Нижнем Новгороде вступят в силу с 1 февраля. Об этом стало известно по итогам онлайн-совещания администрации города с предпринимателями.

Как рассказали в городском департаменте развития предпринимательства, в данном мероприятии приняли участие более 100 представителей нижегородского предпринимательского сообщества.

В ходе онлайн-встречи прошло обсуждение вопросов размещения НТО на территории Нижнего Новгорода и применения каталога форэскизов НТО. Кроме того, участники вебинара изучили особенности работы электронных площадок при проведении аукционов.

Согласно информации, новый порядок размещения НТО направлен на повышение эффективности формирования торговой инфраструктуры и появление новых возможностей для предпринимателей.

По словам начальника отдела формирования архитектурно-художественного облика города Алексея Лашкина, создание каталога форэскизов приведёт к упрощению процедуры согласования размещения НТО в части их внешнего вида.

"Это будет способствовать сокращению сроков выдачи разрешения на установку объектов, а для жителей города такое решение повысит комфортность среды и улучшит художественно-эстетический облик городских пространств", - отметил Алексей Лашкин.

Напомним, согласно новым правилам, нестационарные объекты торговли должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иными установленными законодательством требованиями.

Конструкции павильонов должны быть быстровозводимыми и не иметь монолитной связи с земельным участком, а также обеспечивать возможность его перемещения, транспортировки и блокировки.

Ранее сообщалось, что специалисты Думы Нижнего Новгорода подготовили проект изменений правил установки фасадных рекламных конструкций.