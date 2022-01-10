Парк "Швейцария" возглавил рейтинг самых популярных Instagram-мест в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парк "Швейцария" возглавил рейтинг самых популярных Instagram-мест в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НТА "Приволжье" со ссылкой на портал vc.ru.

Согласно информации, парк возглавил рейтинг по числу новых фотографий в день.



Второе место в рейтинге заняла улица Рождественская, а замыкает тройку лидеров по фотографиям ТРЦ "Небо".



Также в число самых популярных Instagram-мест города вошли: Нижегородский кремль, ЖК "Анкудиновский парк", спортивная деревня Новинки, стадион "Нижний Новгород" и ряд других городских локаций.



Стоит отметить, что одна из главных улиц Нижнего Новгорода, Большая Покровская, заняла лишь последнее место в данном рейтинге.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка "Швейцария" к 800-летию Нижнего Новгорода получило высокую оценку от жителей города.

Также напомним, что новогодняя иллюминация в парке "Швейцария" останется до конца зимы.