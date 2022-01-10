Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
31 января 2022 13:38  [5] Нижегородские поликлиники перешли практически на круглосуточный режим работы
31 января 2022 13:31  [26] Парк "Швейцария" возглавил рейтинг самых популярных Instagram-мест в Нижнем Новгороде
31 января 2022 13:10  [87] Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство фуникулера в Кремле
31 января 2022 13:04  [75] Количество заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев превысило 1200 человек
31 января 2022 12:49  [79] Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 150 дел по нарушению требований указа губернатора
31 января 2022 11:57  [152] QR-коды потребуются для посетителей банкетов и корпоративов в Нижегородской области
31 января 2022 11:22  [201] Решение по проекту реставрации ДК им. Ленина ожидается в I квартале 2022 года
31 января 2022 10:16  [137] Более 3,5 тысяч нарушений очистки от снега и наледи выявили специалисты ГЖИ Нижегородской области
31 января 2022 09:15  [330] Похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области к концу недели
30 января 2022 15:04  [5467] Пятый мост через Оку начнут строить в Нижнем Новгороде в 2022 году
Общество

Парк "Швейцария" возглавил рейтинг самых популярных Instagram-мест в Нижнем Новгороде

31 января 2022 13:31  [26] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парк "Швейцария" возглавил рейтинг самых популярных Instagram-мест в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НТА "Приволжье" со ссылкой на портал vc.ru.

Согласно информации, парк возглавил рейтинг по числу новых фотографий в день.

Второе место в рейтинге заняла улица Рождественская, а замыкает тройку лидеров по фотографиям ТРЦ "Небо".

Также в число самых популярных Instagram-мест города вошли: Нижегородский кремль, ЖК "Анкудиновский парк", спортивная деревня Новинки, стадион "Нижний Новгород" и ряд других городских локаций.

Стоит отметить, что одна из главных улиц Нижнего Новгорода, Большая Покровская, заняла лишь последнее место в данном рейтинге.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка "Швейцария" к 800-летию Нижнего Новгорода получило высокую оценку от жителей города.

Также напомним, что новогодняя иллюминация в парке "Швейцария" останется до конца зимы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парк Швейцария Парки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph