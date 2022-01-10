Нижегородские поликлиники перешли практически на круглосуточный режим работы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Поликлиники Нижегородской области переведены в усиленный режим работы. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил в своём Instagram-аккаунте.

В частности, губернатор сообщил, что здравоохранение готово к новой волне: все медицинские организации переведены в усиленный формат работы.

Так, рабочий день у сотрудников поликлиник начинается в 6:30 и заканчивается в 23:00. Кроме того, отметил Глеб Никитин, частично неотложная помощь оказывается силами поликлиник и по ночам, когда нужно сбить температуру или проконсультировать.

Глава региона напомнил, что горячая линия Минздрава "122" также работает круглосуточно.

"Вся система мобилизована более, чем на 200%", - добавил он.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Нижегородской области набирает волонтёров для помощи лечебным учреждениям в регионе.

Напомним, 28 января губернатор Нижегородской области внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых, а срок самоизоляции для беременных и срок, на который работодатели должны отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, продлены до 31 марта 2022 года.

Напомним также, что в 25% образовательных учреждений региона полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по COVID-2019. В частности, 113 школ закрыты на карантин.

По данным на 31 января в Нижегородской области выявлено ещё 1225 новых случаев заболевания коронавирусом.