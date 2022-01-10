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Политика

Нижегородские парламентарии отправились с рабочим визитом на остров Сахалин

31 января 2022 14:20  [73] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Делегация Заксобрания Нижегородской области во главе с Евгением Люлиным находится с рабочим визитом на острове Сахалин. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС НО.

Для обмена опытом с коллегами из профильных комитетов Сахалинской областной Думы отправились также первый заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина, заместитель Денис Бакиев, председатель комитета ЗС НО по бюджету и налогам Александр Шаронов, председатель комитета по АПК и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Согласно информации, депутаты обсудят вопросы межпарламентского сотрудничества, совершенствования законодательной базы, посетят социально значимые и культурные объекты Южно-Сахалинска, а также примут участие в заседании местного парламента.

Кроме того, добавили в пресс-службе, запланировано подписание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Сахалинской Облдумой и Заксобранием Нижегородской области.

Как отметил спикер ЗС НО Евгений Люлин, Сахалинскую и Нижегородскую области разделяют тысячи километров, они находятся в разных частях света. Сахалинская область отличается мощнейшим нефтегазовым сектором, развитой угольной промышленностью и электроэнергетикой, кроме того, на острове расположен уникальный рыбопромышленный комплекс. А Нижегородская область – это машиностроение, переработка нефти, развитая атомная и оборонная промышленность.

"Мы разные, структура экономики у нас разная. В то же время, у нас много общего", - подчеркнул Евгений Люлин. Так, Сахалинская область – один из лидеров экономического развития Дальневосточного федерального округа, а Нижегородская область входит в число лидеров ПФО.

"Мы решаем схожие вопросы – диверсификации экономики, развития высокотехнологичных отраслей, преодоления инфраструктурных ограничений и проблем демографии, занимаемся вопросами газификации, реформирования системы ЖКХ, наращивания объёмов жилищного строительства. Убеждён, что укрепление межпарламентских связей помогает в решении задач социально-экономического развития", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области.

Председатель Сахалинской Облдумы Андрей Хапочкин также выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии двусторонних отношений.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Сотрудничество
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