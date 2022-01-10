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Общество

Сотрудники ветеринарной службы пресекли незаконный ввоз мяса в аэропорту Нижнего Новгорода

31 января 2022 18:42  [68] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших авиарейсом из города Баку, выявили партию домашней мясной продукции, весом 18 кг. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Согласно информации, гражданин Азербайджана пытался ввезти подконтрольную продукцию на территорию Российской Федерации без ветеринарно-сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, а также без заводской упаковки и маркировки.  Тем самым он нарушил п.1.4, п.10.1 "Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и таможенной территории таможенного союза". 

Сообщается, что задержанный груз был утилизирован и уничтожен путём сжигания в печи-крематоре на территории аэропорта.

Напомним, что сырое охлажденное мясо птицы, без термической обработки и без признаков ветеринарно-санитарной экспертизы, является потенциально опасным и запрещено к ввозу на территорию РФ и ЕАЭС. 

Ранее сообщалось, что более 100 кг импортных фруктов и орехов изъяли в нижегородском аэропорту в декабре

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Теги:
Аэропорт Россельхознадзор
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