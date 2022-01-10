Игрок нижегородского "Торпедо" Теодор Леннстрём в составе сборной Швеции примет участие в Олимпийских играх Спорт

Фото: пресс-служба клуба НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Игрок "Торпедо" Теодор Леннстрём вызван в сборную Швеции для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте клуба. 27-летний защитник стал четвертым представителем нижегородского клуба на Олимпиаде. Ранее сообщалось, что трое нападающих "Торпедо" примут участие в Олимпийских играх. Кенни Агостино и Энди Миле были Игрок "Торпедо" Теодор Леннстрём вызван в сборную Швеции для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте клуба. 27-летний защитник стал четвертым представителем нижегородского клуба на Олимпиаде. Ранее сообщалось, что трое нападающих "Торпедо" примут участие в Олимпийских играх. Кенни Агостино и Энди Миле были вызваны в сборную США, а Марек Хривик - в сборную Словакии. Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет в группе С с командами Финляндии, Словакии и Латвии.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+