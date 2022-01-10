Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
31 января 2022 18:54  [79] Игрок нижегородского "Торпедо" Теодор Леннстрём в составе сборной Швеции примет участие в Олимпийских играх
31 января 2022 18:25  [78] Нижегородцы завоевали 9 медалей на первенстве России по сквошу
31 января 2022 15:05  [150] Открытый турнир по каратэ WKF пройдёт в Дзержинске 5 и 6 февраля
31 января 2022 14:34  [174] Правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на возведение "умных спортплощадок" в регионах
26 января 2022 15:15  [1381] "Нижегородский лыжный марафон" пройдёт на Щёлоковском хуторе 19 и 20 февраля
26 января 2022 15:08  [1604] Более 1000 спортивных мероприятий пройдут в Нижнем Новгороде в 2022 году
26 января 2022 14:51  [1701] Экспертиза проекта ФОКа на проспекте Кораблестроителей завершится в феврале
26 января 2022 13:43  [1244] "Лыжня России" пройдёт в Нижнем Новгороде 12 февраля
25 января 2022 14:10  [1123] Двенадцать нижегородских спортсменов примут участие в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
25 января 2022 13:40  [988] Хоккеисты нижегородского "Торпедо" возобновили тренировки после карантина
Спорт

Игрок нижегородского "Торпедо" Теодор Леннстрём в составе сборной Швеции примет участие в Олимпийских играх

31 января 2022 18:54  [79] Спорт

Фото: пресс-служба клуба

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Игрок "Торпедо" Теодор Леннстрём вызван в сборную Швеции для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте клуба.

27-летний защитник стал четвертым представителем нижегородского клуба на Олимпиаде. Ранее сообщалось, что трое нападающих "Торпедо" примут участие в Олимпийских играх. Кенни Агостино и Энди Миле были вызваны в сборную США, а Марек Хривик - в сборную Словакии.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет в группе С с командами Финляндии, Словакии и Латвии.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Торпедо Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph