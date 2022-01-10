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Общество

Более 300 парковочных разрешений выдано в Нижнем Новгороде за январь

01 февраля 2022 09:40  [115] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 300 парковочных разрешений выдано в Нижнем Новгороде за январь. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, 139 парковочных разрешений было выдано резидентам, еще 173 - льготникам и 14 - владельцам электромобилей.

Ранее администрация города сообщила о начале приема заявлений на парковочные разрешения для резидентов, льготных категорий граждан и владельцев электромобилей. С порядком получения разрешений можно ознакомиться на сайте.

Напомним также, что еще 20 платных парковок заработали в Нижнем Новгороде с 31 января.

В рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Парковка
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