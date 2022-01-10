Птицефабрика "Павловская" оштрафована на 1,4 млн рублей за несчастные случаи на производстве Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ООО Птицефабрика "Павловская" оштрафовано на 1,4 млн рублей за несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, в 2021 году на предприятии произошло два несчастных случая, один из них групповой с двумя пострадавшими работниками, а другой - с тяжелым исходом.

Так, летом слесарь-сантехник и водитель ассенизаторской машины на территории обособленного подразделения Птицефабрики "Павловская" Ясенцы проводили техническое обслуживание системы канализации и очистку канализационных колодцев. В процессе очистительных работ слесарь-сантехник открыл чугунный люк колодца, оступился и упал на дно колодца. Водитель с веревкой полез в колодец спасать коллегу, но ему самому стало плохо и он потерял сознание от воздействия вредных веществ. Вскоре спасатели МЧС достали работников из колодца.

Оба пострадавших работника получили острое отравление газами различной степени тяжести.

По результатам расследования группового несчастного случая ООО было оштрафовано на 790 тысяч рублей.

Через месяц на складе птицефабрики тяжело травмировался 22-летний грузчик во время разгрузочных работ. Грузчик не справился с управлением автопогрузчика. Спецтехника опрокинулась, грузчик выпал из неё и его придавило кабиной автопогрузчика. Пострадавший получил множественные тяжелые повреждения здоровья в виде переломов костей и других травм.

В итоге птицефабрика была оштрафована еще на 650 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил 40 нарушений в деятельности птицефабрики "Павловская".

В частности, очистные сооружения птицефабрики находятся в плачевном состоянии, эксплуатируются с нарушениями, и эффективность их работы очень низкая. Как итог - содержание загрязняющих веществ после очистки превышает все показатели.

Кроме того, Роспотребнадзор обнаружил, что инвентаризация источников выбросов проведена не в полном объёме, а при наступлении неблагоприятных метеоусловий птицефабрика не сокращает выбросы, как положено по регламенту.